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Главная Харьков Россия увеличила дальность FPV: Терехов о угрозе для Харькова

Россия увеличила дальность FPV: Терехов о угрозе для Харькова

Ua ru
18 сентября 2026 15:18
Эксклюзив
Российские FPV-дроны летают на расстояние более 40 км — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Россия продолжает совершенствовать оптоволоконные FPV-дроны, увеличивая их дальность полета. Такие беспилотники уже могут преодолевать более 40 километров. Это создает новые риски для городов и населенных пунктов, расположенных вдали от линии фронта. В то же время технологии таких дронов продолжают развиваться.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на ежегодной встрече YES рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Угроза FPV-дронов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные продолжают модернизировать FPV-дроны , которые управляются через оптоволоконный кабель. По его словам, дальность таких беспилотников уже превышает 40 километров.

"Оптоволокно уже долетает на 40 с лишним километров. К сожалению, россияне модернизируют, война не стоит на месте, технологии не стоят на месте", — сказал Терехов.

Он добавил, что российская сторона постоянно совершенствует технологии, которые использует в войне.

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Подготовка к отопительному сезону

Отдельно Терехов рассказал о подготовке Харькова к новому отопительному сезону. По его словам, город фактически не прекращает эту работу с начала полномасштабного вторжения.

"Подготовка началась, по сути, в 2022 году, с началом войны. И мы не прерываем подготовку", — отметил мэр.

Терехов также поблагодарил международных партнеров и сотрудников коммунальных предприятий за помощь в подготовке города к зиме. Среди партнеров он назвал Всемирный банк, ЕБРР, французских и городских партнеров.

Как сообщали Новини.LIVE, один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов отметил, что особый порядок исчисления страхового стажа должен стать одной из ключевых государственных гарантий для людей, которые ежедневно работают в зоне постоянной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам мэра, в результате российских обстрелов было повреждено около 50% медицинских учреждений Харькова. Большинство из них уже удалось восстановить. Отдельной проблемой остается нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Чтобы удержать специалистов, город ищет дополнительные стимулы. В частности, закупает современное оборудование, которое позволяет расширять перечень медицинских услуг и привлекать больше финансирования от НСЗУ.

Харьков Игорь Терехов Новости Харькова угроза FPV-дроны
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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