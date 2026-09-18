Російські FPV-дрони долітають понад 40 км — Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Росія продовжує вдосконалювати оптоволоконні FPV-дрони, збільшуючи їхню дальність польоту. Такі безпілотники вже можуть долати понад 40 кілометрів. Це створює нові ризики для міст і громад, які розташовані далеко від лінії фронту. Водночас технології таких дронів продовжують розвиватися.

Про це розповів коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на щорічній зустрічі YES розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Загроза FPV-дронів

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські військові продовжують модернізувати FPV-дрони, які керуються через оптоволоконний кабель. За його словами, дальність таких безпілотників уже перевищує 40 кілометрів.

"40 плюс долітає вже оптиковолокно. На жаль, росіяни модернізують, війна не стоїть на місці, технології не стоять на місці", — сказав Терехов.

Він додав, що російська сторона постійно вдосконалює технології, які використовує у війні.

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Підготовка до опалювального сезону

Окремо Терехов розповів про підготовку Харкова до нового опалювального сезону. За його словами, місто фактично не припиняє цю роботу від початку повномасштабного вторгнення.

"Підготовка почалась насправді у 2022 році, з початком війни. І ми не перериваємо підготовку", — зазначив міський голова.

Терехов також подякував міжнародним партнерам та працівникам комунальних підприємств за допомогу в підготовці міста до зими. Серед партнерів він назвав Світовий банк, ЄБРР, французьких та міських партнерів.

Як повідомляли Новини.LIVE, один рік роботи на прифронтових територіях має зараховуватися як два роки страхового стажу. Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зазначив, що особливий порядок обчислення страхового стажу має стати однією з ключових державних гарантій для людей, які щодня працюють у зоні постійної небезпеки.

Також Новини.LIVE писали, що за словами мера, через російські обстріли було пошкоджено близько 50% медичних закладів Харкова. Більшість із них уже вдалося відновити. Окремою проблемою залишається нестача лікарів і середнього медичного персоналу. Щоб утримати фахівців, місто шукає додаткові стимули. Зокрема, закуповує сучасне обладнання, яке дає змогу розширювати перелік медичних послуг і залучати більше фінансування від НСЗУ.