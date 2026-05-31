Фронт на Харьковщине под давлением: новая угроза для военных

Украинские военные.

На Купянском направлении наибольшую опасность для украинских военных сейчас представляют не штурмы российской пехоты. Гораздо больше проблем создают беспилотники, которые враг активно использует для ударов по позициям и логистике. Дроны могут доставать цели на большом расстоянии и угрожают не только передовой.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал офицер бригады "Месть" Владислав Золотарев, передает Новини.LIVE.

Опасность дронов

Ситуация на Купянском отрезке фронта постоянно меняется, но главный характер боевых действий определяют беспилотные системы. Они влияют как на разведку, так и на поражение целей в глубине позиций.

"Когда их военнослужащие двигаются непосредственно в зоны накопления для того, чтобы сделать те или иные штурмовые действия, на этом статичность заканчивается. Потому что включаются наши дроны, наша пехота и оперативные группы, которые останавливают их еще на тех территориях, куда они смогли дойти", — пояснил Золотарев.

Подразделение "Рубикон"

Отдельное влияние на ситуацию имеет работа специализированных российских подразделений, которые действуют с применением современных дронов. Они сосредотачиваются не только на передовой, но и на логистических маршрутах.

"Это очень хорошее подразделение именно по своей натуре, если мы говорим о технологичности и организации. Оно работает по логистике. РЭБы и какие-то другие средства иногда не спасают против них", — сказал военный.

Угроза остается

Несмотря на изменение тактики боевых действий, основные риски для украинских позиций остаются стабильными. Речь идет прежде всего о применении дронов различных типов и управляемых авиабомб.

"Дроны остаются, КАБы остаются. К сожалению, это такая опасность, которая может настигнуть не только пехоту или позиции пилотов, а даже и командные пункты", — отметил он.

Военные вынуждены постоянно совершенствовать маскировку и использовать природные условия местности. Это помогает уменьшить риски поражения и сохранить личный состав.

Как сообщали Новини.LIVE, на Волчанском направлении российские войска после неудачных масштабных штурмов в начале года продолжают атаковать небольшими группами по два-три человека. Такие подразделения пытаются закрепиться на определенных позициях и ждать подхода других сил.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупационные войска продолжают попытки продвигаться на нескольких участках фронта, однако их усилия не приносят желаемого результата. Коэффициент эффективности вражеских штурмов на Харьковщине стремительно падает, поскольку достижения на одних направлениях полностью нивелируются отступлением на других. Это весеннее наступление может завершиться для Кремля серьезными территориальными потерями.