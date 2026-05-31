Фронт на Харківщини під тиском: нова загроза для військових

Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб

На Куп’янському напрямку найбільшу небезпеку для українських військових нині становлять не штурми російської піхоти. Значно більше проблем створюють безпілотники, які ворог активно використовує для ударів по позиціях і логістиці. Дрони можуть діставати цілі на великій відстані та загрожують не лише передовій.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів офіцер бригади "Помста" Владислав Золотарьов, передає Новини.LIVE.

Небезпека дронів

Ситуація на Куп’янському відрізку фронту постійно змінюється, але головний характер бойових дій визначають безпілотні системи. Вони впливають як на розвідку, так і на ураження цілей у глибині позицій.

"Коли їхні військовослужбовці відвигаються безпосередньо в зони накопичення для того, щоб зробити ті чи інші штурмові дії, на цьому статичність закінчується. Бо включаються наші дрони, наша піхота та оперативні групи, які зупиняють їх ще на тих територіях, куди вони змогли дійти", — пояснив Золотарьов.

Підрозділ "Рубікон"

Окремий вплив на ситуацію має робота спеціалізованих російських підрозділів, які діють із застосуванням сучасних дронів. Вони зосереджуються не лише на передовій, а й на логістичних маршрутах.

"Це дуже гарний підрозділ саме по своїй натурі, якщо ми кажемо за технологічність і організацію. Він працює по логістиці. РЕБи та якісь інші засоби інколи не рятують проти них", — сказав військовий.

Загроза залишається

Попри зміну тактики бойових дій, основні ризики для українських позицій залишаються стабільними. Йдеться насамперед про застосування дронів різних типів і керованих авіабомб.

"Дрони залишаються, КАБи залишаються. На жаль, це така небезпека, яка може настигнути не тільки піхоту або позиції пілотів, а навіть і командні пункти", — зазначив він.

Військові змушені постійно вдосконалювати маскування та використовувати природні умови місцевості. Це допомагає зменшити ризики ураження та зберегти особовий склад.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Вовчанському напрямку російські війська після невдалих масштабних штурмів на початку року продовжують атакувати невеликими групами по дві-три особи. Такі підрозділи намагаються закріпитися на визначених позиціях і чекати на підхід інших сил.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупаційні війська продовжують спроби просуватися на кількох ділянках фронту, однак їхні зусилля не приносять бажаного результату. Коефіцієнт ефективності ворожих штурмів на Харківщині стрімко падає, оскільки здобутки на одних напрямках повністю нівелюються відступом на інших. Цей весняний наступ може завершитися для Кремля серйозними територіальними втратами.