Газ, бензин и дизель: стоимость топлива в Харькове сегодня

В Харькове по состоянию на 17 мая цены на топливо не изменились по сравнению с предыдущими сутками. Бензин, дизель и автомобильный газ на большинстве автозаправок продают по той же стоимости, что и вчера.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт AUTO.RIA.

Стоимость топлива в Харькове 17 мая

Сейчас по данным мониторинговой площадки средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области составляет 77,56 грн за литр.

Обычный бензин А-95 продают в среднем по 72,61 грн за литр. Бензин А-92 стоит 67,02 грн.

Дизельное топливо удерживается на уровне 87,54 грн за литр, а автомобильный газ — 47,67 грн.

По сравнению с 16 мая ни один из видов топлива не подорожал и не подешевел.

Актуальные цены на АЗС Харькова 17 мая

ОККО

А-95+ — 80,90 грн

А-95 — 77,90 грн

ДТ — 89,90 грн

Газ — 48,90 грн

WOG

А-95+ — 80,90 грн

А-95 — 77,90 грн

ДТ — 89,90 грн

Газ — 48,90 грн

UPG

А-95+ — 76,90 грн

А-95 — 74,90 грн

ДТ — 86,90 грн

Газ — 46,90 грн

БРСМ-Нафта

А-95 — 69,98 грн

ДТ — 85,79 грн

Газ — 46,99 грн

AMIC

А-95 — 72,98 грн

ДТ — 86,98 грн

SUN OIL

А-95 — 69,98 грн

А-92 — 65,98 грн

ДТ — 85,79 грн

Газ — 47,09 грн

SOCAR

А-95+ — 79,90 грн

А-95 — 76,90 грн

ДТ — 88,90 грн

Газ — 49,97 грн

Marshal

А-95+ — 74,98 грн

А-95 — 71,98 грн

ДТ — 86,48 грн

Газ — 46,99 грн

U.GO

А-95 — 71,90 грн

А-92 — 66,90 грн

ДТ — 86,90 грн

Газ — 47,90 грн

Ovis

А-95+ — 77,48 грн

А-95 — 74,48 грн

А-92 — 70,48 грн

ДТ — 88,40 грн

Газ — 46,99 грн

Rodnik

А-95 — 70,98 грн

ДТ — 87,98 грн

Газ — 46,99 грн

Самым дорогим топливом в Харькове остаются бензин и дизель на АЗС ОККО и WOG. Самые низкие цены на бензин А-95 пока предлагают SUN OIL и БРСМ-Нафта.

Удары дронами по АЗС Харькова

В конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. 1 и 2 мая российские дроны атаковали сразу несколько заправок в Харькове и Чугуеве. Попадания зафиксировали по меньшей мере по четырем-пяти автозаправочным станциям в разных районах города. На некоторых объектах горели газовые емкости и топливное оборудование.

Городской голова Игорь Терехов заявлял, что только за неделю — с 27 апреля по 3 мая — РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. По его словам, часть заправок атаковали повторно, а для ударов российские войска могли использовать дроны типа V2U с искусственным интеллектом, которые были настроены именно на топливную инфраструктуру.

Ранее Новини.LIVE писали, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В Харькове ранения и травмы получили 55-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 19, 52 и 65 лет. По данным Олега Синегубова, враг атаковал Индустриальный, Киевский, Основянский, Салтовский, Холодногорский, Немышлянский и Шевченковский районы Харькова. В результате атак повреждены два многоквартирных дома, два частных дома, гаражи, автомобили и остекление одного из высших учебных заведений.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Харьковщине в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения из 12 населенных пунктов: Кравцовка, Боровское, Волошская Балаклея, Михайловка, Нижний Бурлук, Раздольное, Владимировка, Шевченково, Смоловка, Шишковка и Ивановка. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов.