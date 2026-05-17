Газ, бензин та дизель: вартість пального у Харкові сьогодні

У Харкові станом на 17 травня ціни на пальне не змінилися порівняно з попередньою добою. Бензин, дизель та автомобільний газ на більшості автозаправок продають за тією ж вартістю, що й вчора.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт AUTO.RIA.

Вартість пального у Харкові 17 травня

Наразі за даними моніторингового майданчика середня ціна бензину А-95 преміум у Харківській області становить 77,56 грн за літр.

Звичайний бензин А-95 продають у середньому по 72,61 грн за літр. Бензин А-92 коштує 67,02 грн.

Дизельне пальне утримується на рівні 87,54 грн за літр, а автомобільний газ — 47,67 грн.

Порівняно з 16 травня жоден із видів пального не подорожчав і не подешевшав.

Актуальні ціни на АЗС Харкова 17 травня

ОККО

А-95+ — 80,90 грн

А-95 — 77,90 грн

ДП — 89,90 грн

Газ — 48,90 грн

WOG

А-95+ — 80,90 грн

А-95 — 77,90 грн

ДП — 89,90 грн

Газ — 48,90 грн

UPG

А-95+ — 76,90 грн

А-95 — 74,90 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 46,90 грн

БРСМ-Нафта

А-95 — 69,98 грн

ДП — 85,79 грн

Газ — 46,99 грн

AMIC

А-95 — 72,98 грн

ДП — 86,98 грн

SUN OIL

А-95 — 69,98 грн

А-92 — 65,98 грн

ДП — 85,79 грн

Газ — 47,09 грн

SOCAR

А-95+ — 79,90 грн

А-95 — 76,90 грн

ДП — 88,90 грн

Газ — 49,97 грн

Marshal

А-95+ — 74,98 грн

А-95 — 71,98 грн

ДП — 86,48 грн

Газ — 46,99 грн

U.GO

А-95 — 71,90 грн

А-92 — 66,90 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 47,90 грн

Ovis

А-95+ — 77,48 грн

А-95 — 74,48 грн

А-92 — 70,48 грн

ДП — 88,40 грн

Газ — 46,99 грн

Rodnik

А-95 — 70,98 грн

ДП — 87,98 грн

Газ — 46,99 грн

Найдорожчим пальним у Харкові залишаються бензин та дизель на АЗС ОККО і WOG. Найнижчі ціни на бензин А-95 наразі пропонують SUN OIL та БРСМ-Нафта.

Удари дронами по АЗС Харкова

Наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. 1 та 2 травня російські дрони атакували одразу кілька заправок у Харкові та Чугуєві. Влучання зафіксували щонайменше по чотирьох-п’яти автозаправних станціях у різних районах міста. На деяких об’єктах горіли газові ємності та паливне обладнання.

Міський голова Ігор Терехов заявляв, що лише за тиждень — з 27 квітня по 3 травня — РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова. За його словами, частину заправок атакували повторно, а для ударів російські війська могли використовувати дрони типу V2U зі штучним інтелектом, які були налаштовані саме на паливну інфраструктуру.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти вкотре обстріляли Харківщину. У Харкові поранення та травми отримали 55-річна жінка а також чоловіки віком 19, 52 та 65 років. За даними Олега Синєгубова, ворог атакував Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова. Внаслідок атак пошкоджені два багатоквартирні будинки, два приватні будинки, гаражі, автомобілі та скління одного із закладів вищої освіти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення з 12 населених пунктів: Кравцівка, Борівське, Волоська Балаклія, Михайлівка, Нижній Бурлук, Роздольне, Володимирівка, Шевченкове, Смолівка, Шишківка та Іванівка. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів.