Удар РФ по забегу на Харьковщине: полиция возбудила дело

Последствия нападения на село Наталино в Харьковской области. Фото: ХОВА

Полиция начала отдельное расследование после российского ракетного удара по селу Наталино в Харьковской области, где проходил забег в память о погибших военных. В результате атаки погибли три человека, в том числе полицейский. Следствие в настоящее время проверяет действия должностных лиц военной администрации, организовавших это мероприятие.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Удар по Наталино

По данным полиции Харьковской области, 29 августа в селе Наталино Берестинского района проходил ежегодный забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины". Его организовала Наталиновская сельская военная администрация. Утром российские военные нанесли удар по территории, где проходило мероприятие, ракетой "Искандер-М". Погиб полицейский, еще двое человек пострадали.

Сегодня, 30 августа, следователи возбудили отдельное уголовное дело. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Позже в Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в результате ракетного удара погибли три человека. В рамках дела о служебной халатности следователи проверят действия должностных лиц военной администрации, организовавших забег. В частности, будут выяснять, учли ли они ситуацию с безопасностью и приняли ли необходимые меры для защиты участников мероприятия.

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Еще до сообщения полиции вопрос об организации забега публично подняла военный медик Юлия Сачко. Она обратила внимание на то, что информация о мероприятии была заранее опубликована в открытом доступе с указанием места и времени его проведения.

Пост медика. Фото: скриншот из Facebook

"Было опубликовано объявление о проведении забега. Открыто. С указанием геолокации — где и когда будут собираться люди. И именно в это время туда прилетают две ракеты", — написала Юлия Сачко.

При этом Юлия Сачко не утверждает, что российские военные получили информацию о мероприятии именно из этой публикации. По её словам, происхождение информации, которую мог использовать враг, должны установить правоохранительные органы. Вместо этого она задала вопрос о том, кто принял решение открыто сообщить о месте проведения мероприятия во время войны.

Боевой медик также призвала правоохранителей проверить не только обстоятельства самого удара, но и действия людей, которые занимались подготовкой мероприятия и распространением информации о нем.

"И очень надеюсь, что правоохранительные органы дадут оценку каждому действию — от организации этого мероприятия до публикации информации о нем", — отметила Юлия Сачко.

Отметим, что полиция пока не сообщает, есть ли в деле подозреваемые и связывают ли следователи открытую публикацию информации о забеге с российским ударом. Досудебное расследование продолжается.

Ранее Новини.LIVE писали, что россияне атакуют гражданское население далеко за Купянском, в тылу Харьковской области. По словам военной, подразделения "Рубикон" и другие российские силы уничтожают гражданские автомобили, пытаясь создать эффект своего присутствия.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают наступление в Харьковской области. За прошедшие сутки на двух направлениях области произошло 12 боевых столкновений. Наиболее активно оккупанты атаковали на Южно-Слобожанском направлении, где украинские защитники отразили десять штурмов.