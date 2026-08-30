Удар РФ по забігу на Харківщині: поліція відкрила справу

Наслідки атаки на село Наталине на Харківщині. Фото: ХОВА

Поліція почала окреме розслідування після російського ракетного удару по селу Наталине на Харківщині, де проходив забіг на честь загиблих військових. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них поліцейський. Слідство тепер перевіряє дії посадовців військової адміністрації, які організували захід.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

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Удар по Наталиному

За даними поліції Харківської області, 29 серпня у селі Наталине Берестинського району проходив щорічний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Його організувала Наталинська сільська військова адміністрація. Вранці російські військові вдарили по території, де проходив захід, ракетою "Іскандер-М". Загинув поліцейський, ще двоє людей постраждали.

Сьогодні, 30 серпня, слідчі відкрили окреме кримінальне провадження. Відомості внесли до ЄРДР за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок ракетного удару загинули троє людей. У межах провадження за службову недбалість слідчі перевірять дії посадовців військової адміністрації, які організували забіг. Зокрема, з'ясовуватимуть, чи врахували вони безпекову ситуацію та чи вжили необхідних заходів для захисту учасників заходу.

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Ще до повідомлення поліції питання щодо організації забігу публічно порушила бойова медикиня Юлія Сачко. Вона звернула увагу на те, що інформацію про захід заздалегідь опублікували у відкритому доступі із зазначенням місця та часу його проведення.

Допис медикині. Фото: скриншот з facebook

"Була опублікована об’ява про проведення забігу. Відкрито. Із зазначенням геолокації — де і коли збиратимуться люди. І саме в цей час туди прилітають дві ракети", — написала Юлія Сачко.

При цьому Юлія Сачко не стверджує, що російські військові отримали інформацію про захід саме з цієї публікації. За її словами, походження інформації, яку міг використати ворог, мають встановити правоохоронці. Натомість вона поставила питання про те, хто ухвалив рішення відкрито повідомити місце проведення заходу під час війни.

Бойова медикиня також закликала правоохоронців перевірити не лише обставини самого удару, а й дії людей, які займалися підготовкою заходу та поширенням інформації про нього.

"І дуже сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть оцінку кожній дії — від організації цього заходу до публікації інформації про нього", — зазначила Юлія Сачко.

Зазначимо, поліція поки не повідомляє, чи є у провадженні підозрювані та чи пов'язують слідчі відкриту публікацію інформації про забіг із російським ударом. Досудове розслідування триває.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська продовжують наступ на Харківщині. Протягом минулої доби на двох напрямках області відбулося 12 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакували на Південно-Слобожанському напрямку, де українські захисники відбили десять штурмів.