Спасатель с помощью пожарной лестницы добирается до места пожара. Фото: facebook/DSNSKHARKIV

За последние сутки россияне атаковали Харьков и 15 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 19 человек, среди которых есть раненые и те, кто перенёс острую стрессовую реакцию. В Харькове дроны попали в частный дом и предприятие, где возникли крупные пожары. Также повреждены жилые дома, транспорт и инфраструктура в нескольких районах области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС Харьковской области.

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Последствия обстрелов Харькова

По информации Олега Синегубова, за сутки в Харькове четыре человека получили ранения, ещё шестеро перенесли острую стрессовую реакцию. Вечером россияне нанесли удар реактивным беспилотником по Слободскому району. По данным ГСЧС, дрон попал в производственно-складское здание частного предприятия. Там вспыхнул пожар площадью 3000 квадратных метров. Ночью под удар попал Основянский район. Беспилотник РФ попал в частный дом, где загорелись крыша и хозяйственные постройки. Огонь охватил 300 квадратных метров. По сообщению спасателей, пострадали пять человек. Взрыв также повредил около десяти частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль.

Спасатели пьют воду. Фото: facebook/DSNSKHARKIV

Всего в Харькове, по данным ОВА, повреждены 15 частных домов, торговый центр, гражданское предприятие, хозяйственные постройки, три грузовика, два полуприцепа и автомобиль.

Обстрелы Харьковского района

В Дергачах российские удары привели к ранениям двух мужчин в возрасте 52 и 40 лет. В селе Емцы Дергачевской громады 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В Мерефе острую стрессовую реакцию получили двое мужчин в возрасте 51 и 48 лет. В городе также повреждена железнодорожная инфраструктура. В селе Безруки в результате обстрела поврежден автомобиль скорой медицинской помощи.

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Удары по Богодуховскому району

В поселке Золочев из-за обстрела 60-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Там повреждены магазин, административное здание и частный дом. В селе Привокзальное россияне повредили девять жилых домов, хозяйственную постройку, электросети, ангар и автомобиль. В Старом Мерчике поврежден частный дом, в поселке Победа — частный дом и автомобиль. В Клиновой-Новоселовке пострадал многоквартирный дом.

Последствия в Изюмском районе

В Барвинково 81-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В городе также поврежден частный дом. На трассе вблизи села Гороховатка Боровской громады ранения получил 65-летний мужчина. Еще одна пострадавшая, 63-летняя женщина, перенесла острую стрессовую реакцию.

Разрушения в Чугуевском районе

В селе Хотимля в результате российских ударов поврежден частный дом. В Бирках пострадало хозяйственное сооружение, а в Печенигах — нежилое здание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 30 октября россияне дважды атаковали Харьков реактивными дронами. Около 07:00 удар пришелся на Основянский район города. Примерно в 09:00 беспилотник попал в торговый центр в Киевском районе. Там вспыхнул пожар, пострадали три человека.

Также Новини.LIVE рассказывали об ударах россиян по Харькову в ночь на 29 октября. Сначала россияне атаковали Холодногорский район, где после попадания возник пожар. Впоследствии беспилотник нанес удар по Салтовскому району и попал в учебное заведение.