Рятувальник за допомогою пожежної драбини дістається до пожужі. Фото: facebook/DSNSKHARKIV

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків та 15 населених пунктів області. Через обстріли постраждали 19 людей, серед яких є поранені та ті, хто зазнав гострої реакції на стрес. У Харкові дрони влучили у приватний будинок і підприємство, де виникли великі пожежі. Також пошкоджені житлові будинки, транспорт та інфраструктура в кількох районах області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС Харківщини.

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Наслідки обстрілів Харкова

За інформацією Олега Синєгубова, протягом доби у Харкові четверо людей дістали поранення, ще шестеро зазнали гострої реакції на стрес. Увечері росіяни вдарили реактивним безпілотником по Слобідському району. За даними ДСНС, дрон влучив у виробничо-складську будівлю приватного підприємства. Там спалахнула пожежа площею 3000 квадратних метрів. Уночі під удар потрапив Основ'янський район. Безпілотник РФ влучив у приватний будинок, де загорілися дах та господарські споруди. Вогонь охопив 300 квадратних метрів. За повідомленням рятувальників, постраждали п'ятеро людей. Вибух також пошкодив близько десяти приватних будинків, господарські споруди та автомобіль.

Рятувальники п'ють воду. Фото: facebook/DSNSKHARKIV

Загалом у Харкові, за даними ОВА, пошкоджено 15 приватних будинків, торговий центр, цивільне підприємство, господарські споруди, три вантажівки, два напівпричепи та автомобіль.

Обстріли Харківського району

У Дергачах російські удари призвели до поранень двох чоловіків віком 52 та 40 років. У селі Ємці Дергачівської громади 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Мерефі гостру реакцію на стрес отримали двоє чоловіків віком 51 та 48 років. У місті також пошкоджено залізничну інфраструктуру. У селі Безруки внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги.

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Удари по Богодухівському району

У селищі Золочів через обстріл 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Там пошкоджені магазин, адміністративна будівля та приватний будинок. У селі Привокзальне росіяни пошкодили дев'ять житлових будинків, господарську споруду, електромережі, ангар та автомобіль. У Старому Мерчику пошкоджений приватний будинок, у селищі Перемога — приватний будинок та автомобіль. У Клиновій-Новоселівці постраждав багатоквартирний будинок.

Наслідки в Ізюмському районі

У Барвінковому 81-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У місті також пошкоджений приватний будинок. На трасі поблизу села Гороховатка Борівської громади поранення дістав 65-річний чоловік. Ще одна постраждала, 63-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес.

Руйнування в Чугуївському районі

У селі Хотімля внаслідок російських ударів пошкоджений приватний будинок. У Бірках постраждала господарська споруда, а в Печенігах — нежитлова будівля.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 30 жовтня росіяни двічі атакували Харків реактивними дронами. Близько 07:00 удар припав на Основ'янський район міста. Приблизно о 09:00 безпілотник влучив у торговельний центр у Київському районі. Там спалахнула пожежа, постраждали троє людей.

Також Новини.LIVE розповідали про удари росіян по Харкову в ніч проти 29 жовтня. Спочатку росіяни атакували Холодногірський район, де після влучання виникла пожежа. Згодом безпілотник ударив по Салтівському району та влучив у навчальний заклад.