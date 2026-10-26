Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Харькове и области 26 октября действуют графики почасовых отключений электроэнергии. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме свет будут отключать в течение дня по установленным очередям. Перебои с электроснабжением также повлияли на работу общественного транспорта. В городе изменили маршруты отдельных трамваев и троллейбусов и запустили временные автобусы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Сообщение об изменении маршрутов транспорта. Скриншот из Telegram

Отключение света

В понедельник, 26 октября, в Харькове и области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения ввели по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. Отключения запланированы с 06:00 до 24:00.

Для различных очередей определены следующие часы отсутствия электроснабжения:

1.1 и 1.2: 11:00–15:00, 22:00–24:00.

2.1 и 2.2: 11:00–15:00.

3.1, 3.2 и 4.1: 06:00–08:00, 15:00–18:30.

4.2: 15:00–18:30.

5.1 и 5.2: 08:00–11:00, 18:30–21:00.

6.1: 08:00–11:00, 18:30–22:00.

6.2: 18:30–22:00.

Для промышленных предприятий и бизнеса с 06:00 до 24:00 также действуют графики ограничения мощности.

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В "Харьковоблэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется. Поэтому время отключений может корректироваться. Жителям рекомендуют следить за сообщениями на официальных ресурсах компании.

Изменения в движении транспорта

Из-за перебоев с электроснабжением в Харькове временно ограничили движение наземного электротранспорта. Часть трамваев и троллейбусов не выходит на привычные маршруты. В частности, трамваи не курсируют по улице Полтавский Шлях на участке от разворотного круга "Залютино" до улицы Евгения Котляра. Также приостановлено движение троллейбусов на улицах Холодногорской и Дудинской.

Изменения коснулись и отдельных маршрутов. Трамвай №3 пока курсирует только от разворотной площадки "Новожаново" до вокзала "Харьков-Пассажирский". Движение троллейбуса №27 временно приостановлено.

Чтобы пассажиры могли добраться до нужных районов, в городе организовано движение временных автобусов. Они перевозят людей от разворотной площадки "Залютино" до вокзала "Харьков-Пассажирский". Также автобусы курсируют по маршруту троллейбуса № 27.

Кроме того, в Харькове постепенно возобновляют движение троллейбуса №11. Утром этот маршрут временно обслуживали автобусы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киевском районе Харькова 26 октября временно приостановят газоснабжение из-за плановых работ на сетях. Ограничения коснутся домов на нескольких улицах и переулках. Восстановить подачу газа смогут после завершения работ и проверки внутридомовых систем, поэтому жителям стоит учесть это заранее.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.