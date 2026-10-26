Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне:ДТЕК

У Харкові та області 26 жовтня діють графіки погодинних відключень електроенергії. Через складну ситуацію в енергосистемі світло вимикатимуть протягом дня за визначеними чергами. Перебої з електропостачанням також вплинули на роботу громадського транспорту. У місті змінили рух окремих трамваїв і тролейбусів та запустили тимчасові автобуси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Повідомлення про зміну руху транспорту. скриншот із Telegram

Відключення світла

У понеділок, 26 жовтня, у Харкові та області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запровадили за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. Відключення заплановані з 06:00 до 24:00.

Для різних черг визначили такі години відсутності електропостачання:

1.1 та 1.2: 11:00–15:00, 22:00–24:00.

2.1 та 2.2: 11:00–15:00.

3.1, 3.2 та 4.1: 06:00–08:00, 15:00–18:30.

4.2: 15:00–18:30.

5.1 та 5.2: 08:00–11:00, 18:30–21:00.

6.1: 08:00–11:00, 18:30–22:00.

6.2: 18:30–22:00.

Для промислових підприємств і бізнесу з 06:00 до 24:00 також діють графіки обмеження потужності.

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У "Харківобленерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється. Тому час відключень може коригуватися. Жителям радять стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах компанії.

Зміни руху транспорту

Через перебої з електропостачанням у Харкові тимчасово обмежили рух наземного електротранспорту. Частина трамваїв і тролейбусів не виходить на звичні маршрути. Зокрема, трамваї не курсують вулицею Полтавський Шлях на ділянці від розворотного кола "Залютине" до вулиці Євгена Котляра. Також призупинено рух тролейбусів на вулицях Холодногірській та Дудинської.

Зміни торкнулися й окремих маршрутів. Трамвай №3 наразі курсує лише від розворотного кола "Новожанове" до вокзалу "Харків-Пасажирський". Рух тролейбуса №27 тимчасово зупинено.

Щоб пасажири могли дістатися потрібних районів, у місті організували роботу тимчасових автобусів. Вони перевозять людей від розворотного кола "Залютине" до вокзалу "Харків-Пасажирський". Також автобуси працюють за маршрутом тролейбуса №27.

Крім того, у Харкові поступово відновлюють рух тролейбуса №11. Вранці цей маршрут тимчасово обслуговували автобуси.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Київському районі Харкова 26 жовтня тимчасово припинять газопостачання через планові роботи на мережах. Обмеження стосуватимуться будинків на кількох вулицях і провулках. Повернути газ зможуть після завершення робіт та перевірки внутрішньобудинкових систем, тому мешканцям варто врахувати це заздалегідь.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.