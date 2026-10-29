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Главная Харьков Графики подачи света на Харьковщине: время отключений в домах

Графики подачи света на Харьковщине: время отключений в домах

Ua ru
29 октября 2026 11:59
Графики отключения электричества в Харьковской области 29 октября Новини.LIVE
Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 29 октября, в Харьковской области в течение дня будет производиться отключение электроэнергии по почасовым графикам. Ограничения введены из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских атак. Также для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности. Энергетики призывают жителей экономно пользоваться электроприборами в вечерние часы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Графики отключения света

По указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области 29 октября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать с 06:00 до 24:00.

Время отключений для каждой очереди и подочереди следующее:

  • 1.1 — 12:00–16:30.
  • 1.2 — 13:00–16:30.
  • 2.1 — 13:00–16:30.
  • 2.2 — 13:00–16:30, 20:00–21:00.
  • 3.1 — 16:30–20:00.
  • 3.2 — 06:00–09:30, 16:30–20:00.
  • 4.1 — 06:00–09:30, 16:30–20:00.
  • 4.2 — 06:00–09:30, 13:00–20:00.
  • 5.1 — 09:30–13:00, 20:00–24:00.
  • 5.2 — 09:30–13:00, 20:00–24:00.
  • 6.1 — 09:30–13:00, 20:00–24:00.
  • 6.2 — 09:30–13:00, 16:30–21:00.

Графики являются ориентировочными и учитывают время, необходимое для переключения. Проверить, к какой очереди относится конкретный адрес, можно на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.

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Ограничения для бизнеса

Для промышленных предприятий и бизнеса с 06:00 до 24:00 также будут действовать графики ограничения мощности. Причиной ограничений стала сложная ситуация в Объединенной энергосистеме Украины после российских обстрелов.

Атаки на энергосистемы

В ночь на 29 октября враг атаковал энергетические объекты в нескольких областях. Из-за этих ударов и предыдущих обстрелов к утру появились новые потребители без электричества в Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Там, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы восстановить электроснабжение потребителей.

Как меняется потребление

По состоянию на 09:30 29 октября потребление электроэнергии в Украине было на 2% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причиной стали вынужденные ограничения из-за последствий российских обстрелов. Суточный максимум потребления 28 октября зафиксировали вечером. Он остался на уровне предыдущего дня.

Энергетики призывают потребителей ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00. Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому стоит следить за обновлениями на официальных страницах своего оператора системы распределения.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьковская область ежедневно подвергается российским ударам, из-за чего регион уже фактически живет в условиях, которые обычно ассоциируются с зимним периодом. Российские войска атакуют гражданскую и энергетическую инфраструктуру, дома, есть раненые. В то же время украинские военные удерживают линию фронта и не дают врагу продвинуться вглубь области.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Малоданиловской общине 29 октября с 08:00 отсутствует газоснабжение. Отключение коснется села Флоринка и села Родычи, в частности микрорайона Юнона. По плану, газоснабжение там возобновят с 09:00 30 октября.

Харьков Харьковская область Новости Харькова отключения света графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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