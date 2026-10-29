Генератор на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 29 жовтня, на Харківщині протягом дня вимикатимуть електроенергію за погодинними графіками. Обмеження запровадили через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак. Також для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. Енергетики закликають мешканців ощадливо користуватися електроприладами у вечірні години.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Графіки відключення світла

За вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області 29 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження триватимуть із 06:00 до 24:00.

Час знеструмлень для кожної черги та підчерги такий:

1.1 — 12:00–16:30.

1.2 — 13:00–16:30.

2.1 — 13:00–16:30.

2.2 — 13:00–16:30, 20:00–21:00.

3.1 — 16:30–20:00.

3.2 — 06:00–09:30, 16:30–20:00.

4.1 — 06:00–09:30, 16:30–20:00.

4.2 — 06:00–09:30, 13:00–20:00.

5.1 — 09:30–13:00, 20:00–24:00.

5.2 — 09:30–13:00, 20:00–24:00.

6.1 — 09:30–13:00, 20:00–24:00.

6.2 — 09:30–13:00, 16:30–21:00.

Графіки орієнтовні і враховують час, необхідний для перемикання. Перевірити, до якої черги належить конкретна адреса, можна на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

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Обмеження для бізнесу

Для промислових підприємств і бізнесу з 06:00 до 24:00 також діятимуть графіки обмеження потужності. Причиною обмежень стала складна ситуація в Об’єднаній енергосистемі України після російських обстрілів.

Атаки на енергосистеми

У ніч проти 29 жовтня ворог атакував енергетичні об’єкти в кількох областях. Через ці удари та попередні обстріли на ранок з’явилися нові знеструмлені споживачі на Донеччині, Сумщині та Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання споживачам.

Як змінюється споживання

Станом на 09:30 29 жовтня споживання електроенергії в Україні було на 2% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Причиною стали вимушені обмеження через наслідки російських обстрілів. Добовий максимум споживання 28 жовтня зафіксували ввечері. Він залишився на рівні попереднього дня.

Енергетики закликають споживачів обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00. Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому варто стежити за оновленнями на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харківщина щодня перебуває під російськими ударами, через що регіон уже фактично живе в умовах, які зазвичай пов’язують із зимовим періодом. Російські війська атакують цивільну та енергетичну інфраструктуру, будинки, є поранені. Водночас українські військові утримують лінію фронту та не дають ворогу просунутися вглиб області.

Також Новини.LIVE писали, що у Малоданилівській громаді 29 жовтня з 08:00, відсутнє газопостачання. Відключення стосуватимуться села Флорінка та села Родичі, зокрема мікрорайону Юнона. За планом, газопостачання там відновлюватимуть із 09:00 30 жовтня.