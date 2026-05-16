Грозы, град и шквалы: прогноз погоды в Харькове на завтра

Люди идут под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 17 мая, на Харьковщине ожидается грозовая погода с сильными дождями и шквальным ветром. Синоптики предупреждают также о возможном граде в некоторых районах области.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Прогноз погоды на Харьковщине на 17 мая 2026 года

По прогнозу метеорологов, ночью по области местами пройдут небольшие дожди, а днем осадки усилятся. Ожидаются кратковременные дожди, местами значительные. Утром и днем возможны грозы, а местами — град.

Ветер будет северный, 5-10 м/с. Во время грозы возможны шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 °C до +15 °C, днем — от +18 °C до +23 °C.

Прогноз погоды в Харькове на 17 мая 2026 года

В самом Харькове ночью осадков ночью не прогнозируют. Впрочем, уже утром в городе начнется дождь, который днем может стать сильным.

Синоптики также предупреждают о грозе, граде и шквалах до 15-20 м/с в Харькове.

Температура воздуха в городе ночью составит +12...+14 °C, днем — +20...+22 °C.

В то же время уже с понедельника погода на Харьковщине на чнет улучшаться. 18 мая ожидается переменная облачность и кратковременные дожди лишь местами.

Температура воздуха повысится до +22...+27 °C днем.

Еще теплее станет в понедельник, 19 мая. Синоптики прогнозируют до +29 °C днем, хотя местами возможны кратковременные дожди и грозы.

