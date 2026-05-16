Грозы, град и шквалы: прогноз погоды в Харькове на завтра
В воскресенье, 17 мая, на Харьковщине ожидается грозовая погода с сильными дождями и шквальным ветром. Синоптики предупреждают также о возможном граде в некоторых районах области.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды на Харьковщине на 17 мая 2026 года
По прогнозу метеорологов, ночью по области местами пройдут небольшие дожди, а днем осадки усилятся. Ожидаются кратковременные дожди, местами значительные. Утром и днем возможны грозы, а местами — град.
Ветер будет северный, 5-10 м/с. Во время грозы возможны шквалы до 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит от +10 °C до +15 °C, днем — от +18 °C до +23 °C.
Прогноз погоды в Харькове на 17 мая 2026 года
В самом Харькове ночью осадков ночью не прогнозируют. Впрочем, уже утром в городе начнется дождь, который днем может стать сильным.
Синоптики также предупреждают о грозе, граде и шквалах до 15-20 м/с в Харькове.
Температура воздуха в городе ночью составит +12...+14 °C, днем — +20...+22 °C.
В то же время уже с понедельника погода на Харьковщине на чнет улучшаться. 18 мая ожидается переменная облачность и кратковременные дожди лишь местами.
Температура воздуха повысится до +22...+27 °C днем.
Еще теплее станет в понедельник, 19 мая. Синоптики прогнозируют до +29 °C днем, хотя местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на следующей неделе.
Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.
Кроме этого, журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь несмотря на обстрелы здесь продолжается в обычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.