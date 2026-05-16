Головна Харків Грози, град і шквали: прогноз погоди у Харкові на завтра

Дата публікації: 16 травня 2026 19:28
Люди йдуть під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 17 травня, на Харківщині очікується грозова погода з сильними дощами та шквальним вітром. Синоптики попереджають також про можливий град у деяких районах області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Прогноз погоди на Харківщині на 17 травня 2026 року

За прогнозом метеорологів, вночі по області місцями пройдуть невеликі дощі, а вдень опади посиляться. Очікуються короткочасні дощі, подекуди значні. Вранці та вдень можливі грози, а місцями — град.

Вітер буде північний, 5–10 м/с. Під час грози можливі шквали до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +10 °C до +15 °C, вдень — від +18 °C до +23 °C.

Прогноз погоди у Харкові на 17 травня 2026 року

У самому Харкові вночі опадів не прогнозують. Втім, уже зранку у місті почнеться дощ, який вдень може стати сильним.

Синоптики також попереджають про грозу, град та шквали до 15–20 м/с у Харкові.

Температура повітря у місті вночі становитиме +12…+14 °C, вдень — +20…+22 °C.

Водночас уже з понеділка погода на Харківщині почне покращуватися. 18 травня очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі лише місцями.

Температура повітря підвищиться до +22…+27 °C вдень.

Ще тепліше стане у понеділок, 19 травня. Синоптики прогнозують до +29 °C вдень, хоча місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин
Лілія Швець
