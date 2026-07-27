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Главная Харьков Грозы, град и ветер: на Харьковщину надвигается непогода

Грозы, град и ветер: на Харьковщину надвигается непогода

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 18:04
Погода в Харькове и области: прогноз на 28 июля и на неделю
Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Нестабильная и влажная погода продолжит царить в Харьковской области в конце июля. Синоптики предупреждают о ливнях, грозах и граде с сильным ветром, однако уверяют, что уже в начале августа в регион вернется солнечное и сухое тепло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение

Во вторник, 28 июля, в городе Харькове и Харьковской области ожидаются опасные метеорологические явления: гроза, местами град и шквалистые порывы ветра со скоростью 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз на 28 июля

Во вторник в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет южным со скоростью 7–12 м/с, а днем возможны порывы до 15–20 м/с.

  • По области: ночью без существенных осадков, температура воздуха составит +15…+20 °С. Днем ожидается дождь, местами сильный, а также грозы и местами град. Столбики термометров поднимутся до +23…+28 °С.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +17…+19 °С, осадков не ожидается. Днем пройдут дожди с грозой и градом, а температура воздуха составит +24…+26 °С.

Пожарная опасность в регионе

На фоне дождливой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 28 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Лозовой объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвёртый) уровень зафиксирован в Слобожанском. Средний уровень прогнозируется для Золочева и Великого Бурлука. В Коломаке, Берестине и Изюме действует низкий класс. В то же время в Харькове и Богодухове пожарная угроза отсутствует (зеленый уровень). Несмотря на дожди, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

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Прогноз на 29 июля – 1 августа

Дождливая и ветреная погода задержится еще на несколько дней, после чего регион ждет полноценное потепление:

  • 29 июля: ожидается облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днём пройдёт небольшой дождь, местами с грозой. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днём с порывами до 15–20 м/с. Воздух ночью прогреется до +11…+16 °С, днём ожидается +21…+26 °С.
  • 30 июля: сохранится переменная облачность. Ночью без значительных осадков, днём местами небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха составит ночью +12…+17 °С, днем — +22…+27 °С.
  • 31 июля: прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью ожидается +13…+18 °С, днем столбики термометров покажут +23…+28 °С.
  • 1 августа: ожидается солнечная и сухая погода без осадков с переменной облачностью. Ветер стихнет до северного, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха составит +14…+19 °С, а днем воздух прогреется до по-настоящему летних +25…+30 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.

погода Харьков прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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