Погода у Харкові та області: прогноз на 28 липня й тиждень

Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Нестійка та волога погода продовжить панувати в Харківській області наприкінці липня. Синоптики попереджають про зливи, грози та град із сильним вітром, проте заспокоюють, що вже на початку серпня в регіон повернеться сонячне та сухе тепло.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Штормове попередження

У вівторок, 28 липня, по місту Харків та Харківській області очікуються небезпечні метеорологічні явища: гроза, місцями град та шквалисті пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз на 28 липня

У вівторок на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер буде південним зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

По області: вночі без істотних опадів, температура повітря становитиме +15…+20 °С. Вдень очікується дощ, подекуди значний, а також грози та місцями град. Стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +17…+19 °С без істотних опадів. Вдень пройдуть дощі з грозою та градом, а температура повітря становитиме +24…+26 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із дощовою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 28 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Лозовій оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень зафіксовано у Слобожанському. Середній рівень прогнозують для Золочева та Великого Бурлука. У Коломаці, Берестині та Ізюмі діє низький клас. Водночас у Харкові та Богодухові пожежна загроза відсутня (зелений рівень). Попри дощові опади, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

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Прогноз на 29 липня – 1 серпня

Дощова та вітряна погода затримається ще на кілька днів, після чого регіон чекає повноцінне потепління:

29 липня: очікується хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень пройде невеликий дощ, місцями з грозою. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень із поривами до 15–20 м/с. Повітря вночі прогріється до +11…+16 °С, вдень очікується +21…+26 °С.

30 липня: збережеться мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ та гроза. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень подекуди пориви 15–20 м/с. Температура повітря становитиме вночі +12…+17 °С, вдень — +22…+27 °С.

31 липня: прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі очікується +13…+18 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +23…+28 °С.

1 серпня: очікується сонячна та суха погода без опадів із мінливою хмарністю. Вітер стихне до північного, 5–10 м/с. Нічна температура повітря становитиме +14…+19 °С, а вдень повітря прогріється до по-справжньому літніх +25…+30 °С.

Як повідломляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.