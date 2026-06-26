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Главная Харьков Грозы и летняя жара на Харьковщине: прогноз погоды на завтра

Грозы и летняя жара на Харьковщине: прогноз погоды на завтра

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Дата публикации 26 июня 2026 18:45
Погода в Харькове и области: прогноз на 27 июня
Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковскую область возвращается настоящее летнее тепло, однако наряду с повышением температуры регион накроют локальные дожди и грозы. Синоптики предупреждают о переменчивой погоде в ближайшие дни, но тенденция к потеплению сохранится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на субботу, 27 июня

В субботу жителей Харьковской области ждет переменная облачность. Вместе с теплом в дневные часы придут летние осадки.

  • По области: ночью обойдется без значительных осадков, а столбики термометров покажут комфортные +11…+16°. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, кое-где прогремят грозы. Воздух прогреется до +22…+27°. Ветер будет северо-западным, 7–12 м/с.
  • В Харькове: ночь будет сухой, температура составит +12…+14°. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит +24…+26°.

Пожарная опасность

Несмотря на прогнозируемые локальные дожди, ситуация с пожарной опасностью в области остается напряженной и неоднородной. Согласно актуальным данным синоптиков, чрезвычайный (5 класс) уровень угрозы объявлен в Харькове, Золочеве, Слобожанском и Изюме. Высокая пожарная опасность (4 класс) зафиксирована в Великом Бурлуке, Коломаке и Лозовой. Средний уровень (3 класс) сохраняется в Богодухове и Берестине, тогда как в Купянске в настоящее время наблюдается самый низкий уровень угрозы.

Прогноз погоды на 28 июня – 1 июля

В конце июня и в начале июля жара в регионе будет только усиливаться, однако убирать зонтики пока рано:

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  • 28 и 29 июня: сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, а днём местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Столбики термометров будут ползти вверх: 28 июня ожидается +24…+29°, а 29 июня — уже летние +25…+30°.
  • 30 июня: характер погоды несколько изменится. Кратковременный дождь пройдет ночью, а вот день будет сухим. Ветер сменится на северный, 7–12 м/с. Температура воздуха: ночью +15…+20°, днём — жаркие +27…+32°.
  • 1 июля: первый день второго летнего месяца порадует абсолютно сухой и солнечной погодой. Ветер стихнет до 5–10 м/с, а жара достигнет своего пика: ночью +16…+21°, днём воздух прогреется до +28…+33°.

Предварительный прогноз на 2–6 июля ​

В период со 2 по 6 июля погода в Харьковской области начнёт меняться. В самом начале этого периода, 2 июля, ожидается пик жары — ночью +18…+24°, а днём столбики термометров поднимутся до +28…+34°. Однако в дальнейшем температура воздуха начнёт постепенно снижаться: в ночные часы до +14…+20°, а днём — до более прохладных +22…+28°. Что касается осадков, то 2, 5 и 6 июля местами пройдут кратковременные дожди с грозами, тогда как 3–4 июля погода будет сухой.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Харьков прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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