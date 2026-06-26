Погода в Харкові та області: прогноз на 27 червня

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщину повертається справжнє літнє тепло, проте разом із підвищенням температури регіон накриють локальні дощі та грози. Синоптики попереджають про мінливу погоду найближчими днями, але тенденція до потепління збережеться.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на суботу, 27 червня

У суботу на жителів Харківської області чекає мінлива хмарність. Разом із теплом у денні години прийдуть літні опади.

По області: вночі минеться без істотних опадів, а стовпчики термометрів покажуть комфортні +11…+16°. Вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, подекуди прогримлять грози. Повітря прогріється до +22…+27°. Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с.

У Харкові: ніч буде сухою з температурах +12…+14°. Вдень очікується невеликий короткочасний дощ. Температура повітря становитиме +24…+26°.

Пожежна небезпека

Попри прогнозовані локальні дощі, ситуація з пожежною небезпекою в області залишається напруженою та неоднорідною. Згідно з актуальними даними синоптиків, надзвичайний (5 клас) рівень загрози оголошено у Харкові, Золочеві, Слобожанському та Ізюмі. Висока пожежна небезпека (4 клас) зафіксована у Великому Бурлуці, Коломаку та Лозовій. Середній рівень (3 клас) утримується в Богодухові та Берестині, тоді як у Куп'янську наразі спостерігається найнижчий рівень загрози.

Прогноз погоди на 28 червня – 1 липня

Наприкінці червня та на початку липня спека в регіоні лише посилюватиметься, проте парасольки ховати зарано:

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28 та 29 червня: утримається мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Стовпчики термометрів повзтимуть угору: 28 червня очікується +24…+29°, а 29 червня — вже літні +25…+30°.

30 червня: характер погоди дещо зміниться. Короткочасний дощ пройде вночі, а ось день буде сухим. Вітер зміниться на північний, 7–12 м/с. Температура повітря: вночі +15…+20°, вдень — спекотні +27…+32°.

1 липня: перший день другого літнього місяця порадує абсолютно сухою та сонячною погодою. Вітер вщухне до 5–10 м/с, а спека сягне свого піку: вночі +16…+21°, вдень повітря прогріється до +28…+33°.

Попередній прогноз на 2–6 липня ​

У період з 2 по 6 липня погода в Харківській області почне змінюватися. На самому початку цього періоду, 2 липня, очікується пік спеки — вночі +18…+24°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28…+34°. Проте надалі температура повітря почне поступово знижуватися: в нічні години до +14…+20°, а вдень — до більш прохолодних +22…+28°. ​Щодо опадів, то 2, 5 та 6 липня місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, тоді як 3–4 липня погода буде сухою.

Як повідомляли Новини.LIVE, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.

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