Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Грози та літня спека на Харківщині: прогноз погоди на завтра

Грози та літня спека на Харківщині: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 18:45
Погода в Харкові та області: прогноз на 27 червня
Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщину повертається справжнє літнє тепло, проте разом із підвищенням температури регіон накриють локальні дощі та грози. Синоптики попереджають про мінливу погоду найближчими днями, але тенденція до потепління збережеться.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на суботу, 27 червня

У суботу на жителів Харківської області чекає мінлива хмарність. Разом із теплом у денні години прийдуть літні опади.

  • По області: вночі минеться без істотних опадів, а стовпчики термометрів покажуть комфортні +11…+16°. Вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, подекуди прогримлять грози. Повітря прогріється до +22…+27°. Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с.
  • У Харкові: ніч буде сухою з температурах +12…+14°. Вдень очікується невеликий короткочасний дощ. Температура повітря становитиме +24…+26°.

Пожежна небезпека

Попри прогнозовані локальні дощі, ситуація з пожежною небезпекою в області залишається напруженою та неоднорідною. Згідно з актуальними даними синоптиків, надзвичайний (5 клас) рівень загрози оголошено у Харкові, Золочеві, Слобожанському та Ізюмі. Висока пожежна небезпека (4 клас) зафіксована у Великому Бурлуці, Коломаку та Лозовій. Середній рівень (3 клас) утримується в Богодухові та Берестині, тоді як у Куп'янську наразі спостерігається найнижчий рівень загрози.

Прогноз погоди на 28 червня – 1 липня

Наприкінці червня та на початку липня спека в регіоні лише посилюватиметься, проте парасольки ховати зарано: 

Читайте також:
  • 28 та 29 червня: утримається мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Стовпчики термометрів повзтимуть угору: 28 червня очікується +24…+29°, а 29 червня — вже літні +25…+30°. 
  • 30 червня: характер погоди дещо зміниться. Короткочасний дощ пройде вночі, а ось день буде сухим. Вітер зміниться на північний, 7–12 м/с. Температура повітря: вночі +15…+20°, вдень — спекотні +27…+32°. 
  • 1 липня: перший день другого літнього місяця порадує абсолютно сухою та сонячною погодою. Вітер вщухне до 5–10 м/с, а спека сягне свого піку: вночі +16…+21°, вдень повітря прогріється до +28…+33°.

Попередній прогноз на 2–6 липня ​

У період з 2 по 6 липня погода в Харківській області почне змінюватися. На самому початку цього періоду, 2 липня, очікується пік спеки — вночі +18…+24°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28…+34°. Проте надалі температура повітря почне поступово знижуватися: в нічні години до +14…+20°, а вдень — до більш прохолодних +22…+28°. ​Щодо опадів, то 2, 5 та 6 липня місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, тоді як 3–4 липня погода буде сухою.

Як повідомляли Новини.LIVE, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Харків прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації