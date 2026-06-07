Грозы и жара: прогноз погоды в Харькове на завтра

Люди идут под зонтами. Фото: Новости.LIVE

В понедельник, 8 июня, в Харькове сохранится теплая летняя погода. Днем воздух прогреется до +29 °С, однако синоптики предупреждают о кратковременном дожде. В начале новой недели осадки и грозы местами прогнозируют и в районах области.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 8 июня

В Харькове 8 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в областном центре ночью составит +14...+16 °С, днем воздух прогреется до +27...+29 °С. Ветер будет южным, 5-10 м/с.

Погода в Харьковской области 8 июня

На территории Харьковской области синоптики также прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 °С, днем - от +25 до +30 °С.

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Погода на Харьковщине в ближайшие дни

По предварительному прогнозу, 9 июня на Харьковщине местами ожидаются небольшие дожди, ночью и утром возможен туман, а днем местами грозы. Температура воздуха составит +23...+28 °С.

10 июня погода существенно не изменится. Синоптики прогнозируют до +30 °С, местами кратковременные дожди и грозы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE сообщали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь несмотря на обстрелы здесь продолжается в обычном темпе.