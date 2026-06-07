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Головна Харків Грози та спека: прогноз погоди у Харкові на завтра

Грози та спека: прогноз погоди у Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 18:30
Грози та спека: прогноз погоди у Харкові на завтра
Люди йдуть під парасолями. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 8 червня, у Харкові збережеться тепла літня погода. Вдень повітря прогріється до +29 °С, однак синоптики попереджають про короткочасний дощ. На початку нового тижня опади та грози місцями прогнозують і в районах області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Грози та спека: прогноз погоди у Харкові на завтра - фото 1
Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода в Харкові 8 червня

У Харкові 8 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень можливий короткочасний дощ. Температура повітря в обласному центрі вночі становитиме +14...+16 °С, вдень повітря прогріється до +27...+29 °С. Вітер буде південним, 5-10 м/с.

Погода в Харківській області 8 червня

На території Харківської області синоптики також прогнозують хмарність із проясненнями. Вночі переважно без опадів, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 °С, вдень — від +25 до +30 °С.

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За попереднім прогнозом, 9 червня на Харківщині місцями очікуються невеликі дощі, вночі та вранці можливий туман, а вдень подекуди грози. Температура повітря становитиме +23...+28 °С.

10 червня погода суттєво не зміниться. Синоптики прогнозують до +30 °С, місцями короткочасні дощі та грози.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.

Крім того, журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян. Життя попри обстріли тут триває у звичному темпі.

Новини Харкова температура повітря спека погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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