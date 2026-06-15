Грозы в Харьковской области не утихают: прогноз синоптиков на завтра

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Нестабильная и влажная июньская погода продолжает царить в Харьковской области. Синоптики прогнозируют периодические кратковременные дожди с грозами, однако температура постепенно растет, обещая настоящее летнее тепло уже ближе к выходным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 16 июня

Во вторник, 16 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7–12 м/с.

По области: ночью будет без осадков, температура воздуха составит +9…+14°. Днем синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, местами прогремит гроза. Столбики термометров поднимутся до +20…+25°.

В Харькове: ночь будет сухой с температурой +10…+12°. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, а воздух прогреется до +21…+23°.

Пожарная опасность

Несмотря на дождливую погоду и влажность, ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной и местами угрожающей. По данным синоптиков, наибольшая угроза зафиксирована на севере региона: в Золочеве объявлен чрезвычайный (5-й) класс пожарной опасности. В самом Харькове, а также в Коломаке и Слобожанском сохраняется высокий (4-й) уровень. Для Берестина прогнозируют средний класс опасности. В то же время в Богодухове, Великом Бурлуке, Изюме и Лозовой ситуация спокойная — там зафиксирован лишь низкий уровень угрозы. Спасатели призывают жителей зон повышенного риска быть максимально осторожными с огнем.

Прогноз на 17–20 июня

Кратковременные осадки будут сопровождать регион почти всю рабочую неделю, но ближе к выходным солнце наконец-то возьмет свое:

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17 июня: переменная облачность. Ночью местами, а днем уже повсеместно пройдет небольшой дождь, местами с грозой. Ветер сменится на юго-западный, 7–12 м/с. Температура: ночью +9…+14°, днем +20…+25°.

18 июня: сохранится облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Столбики термометров покажут +11…+16° ночью и комфортные +21…+26° днем.

19 июня: самый теплый и самый сухой день недели. Будет облачно, но без осадков. Ветер северо-западный, немного стихнет до 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°, а днем прогреется до +22…+27°.

20 июня: суббота начнется солнечно, но днем местами снова нагрянет небольшой дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18°, днем — летние +22…+27°.

Как сообщали Новини.LIVE, основательница БФ «Несокрушимый Харьков» Мария Зайцева рассказала, что отдельных запретов на палатки в укрытиях харьковского метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, который находится на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.