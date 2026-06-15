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Головна Харків Грози на Харківщині не відступають: прогноз синоптиків на завтра

Грози на Харківщині не відступають: прогноз синоптиків на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 18:35
Грози на Харківщині не відступають: прогноз синоптиків на завтра
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мінлива та волога червнева погода продовжує панувати на Харківщині. Синоптики прогнозують періодичні короткочасні дощі з грозами, проте температурні показники поступово повзуть угору, обіцяючи справжнє літнє тепло вже ближче до вихідних.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 16 червня

У вівторок, 16 червня, в регіоні очікується мінлива хмарність. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с.

  • По області: вночі минеться без опадів, температура повітря становитиме +9…+14°. Вдень синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями прогримить гроза. Стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25°. 
  • У Харкові: ніч буде сухою з температурою +10…+12°. Вдень очікується невеликий короткочасний дощ, а повітря прогріється до +21…+23°.

Пожежна небезпека

Попри дощову погоду та вологість, ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною та місцями загрозливою. За даними синоптиків, найвища загроза зафіксована на півночі регіону: у Золочеві оголошено надзвичайний (5-й) клас пожежної небезпеки. У самому Харкові, а також у Коломаку та Слобожанському тримається високий (4-й) рівень. Для Берестина прогнозують середній клас небезпеки. Водночас у Богодухові, Великому Бурлуці, Ізюмі та Лозовій ситуація спокійна — там зафіксовано лише низький рівень загрози. Рятувальники закликають жителів зон підвищеного ризику бути максимально обережними з вогнем.

Прогноз на 17–20 червня

Короткочасні опади супроводжуватимуть регіон майже весь робочий тиждень, але ближче до вихідних сонце нарешті візьме своє: 

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  • 17 червня: мінлива хмарність. Вночі місцями, а вдень вже повсюди пройде невеликий дощ, подекуди з грозою. Вітер зміниться на південно-західний, 7–12 м/с. Температура: вночі +9…+14°, вдень +20…+25°. 
  • 18 червня: утримається хмарна погода з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +11…+16° вночі та комфортні +21…+26° вдень. 
  • 19 червня: найтепліший та найсухіший день тижня. Буде хмарно, але без опадів. Вітер північно-західний, трохи вщухне до 5–10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16°, а вдень прогріється до +22…+27°. 
  • 20 червня: субота почнеться сонячно, але вдень місцями знову наздожене невеликий дощ із грозою. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°, вдень — літні +22…+27°.

Як повідомляли Новини.LIVE, засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева розповіла, що окремих заборон на намети в укриттях харківського метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак.Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, котрий розташовується на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Харків прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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