Грозы не отступают: прогноз погоды в Харькове на среду

Грозы не отступают: прогноз погоды в Харькове на среду

Дата публикации 19 мая 2026 18:47
Девушка прячется под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 20 мая, в Харькове и области ожидают теплую погоду с кратковременными дождями и грозами. Воздух днем прогреется до +28 °C.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Грози не відступають: прогноз погоди у Харкові на середу - фото 1
Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 20 мая

В Харькове завтра ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем также возможны осадки, но температура будет оставаться по-летнему теплой.

  • Ночью в городе ожидают +15...+17°C, а днем воздух прогреется до +26...+28°C.
  • Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Харьковской области 20 мая

По области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем в части районов ожидаются кратковременные осадки и грозы.

  • Температура по Харьковской области ночью составит +12...+17°C, днем — +23...+28°C.
  • Также в регионе возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Климатические рекорды

В гидрометцентре также напомнили о климатических рекордах 19 мая в Харькове. Самую низкую температуру в этот день зафиксировали в 2017 году — +3,5 °C. А теплее всего было в 2014 году, когда воздух прогрелся до +31,8 °C. Среднесуточная температурная норма для 19 мая в Харькове составляет +16,7 °C.

Погода в ближайшие дни

В четверг, 21 мая, температура днем поднимется до +29 °C. Местами прогнозируют дожди и грозы. Жарче всего будет 22 мая. В некоторых районах Харьковщины воздух прогреется до +30 °C. В конце недели кратковременные дожди и грозы останутся.

Ранее журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь несмотря на обстрелы здесь продолжается в обычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на этой неделе.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей
Лилия Швец
