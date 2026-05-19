Грозы не отступают: прогноз погоды в Харькове на среду

Девушка прячется под зонтом.

В среду, 20 мая, в Харькове и области ожидают теплую погоду с кратковременными дождями и грозами. Воздух днем прогреется до +28 °C.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни.

Погода в Харькове 20 мая

В Харькове завтра ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем также возможны осадки, но температура будет оставаться по-летнему теплой.

Ночью в городе ожидают +15...+17°C, а днем воздух прогреется до +26...+28°C.

Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Харьковской области 20 мая

По области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем в части районов ожидаются кратковременные осадки и грозы.

Температура по Харьковской области ночью составит +12...+17°C, днем — +23...+28°C.

Также в регионе возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Климатические рекорды

В гидрометцентре также напомнили о климатических рекордах 19 мая в Харькове. Самую низкую температуру в этот день зафиксировали в 2017 году — +3,5 °C. А теплее всего было в 2014 году, когда воздух прогрелся до +31,8 °C. Среднесуточная температурная норма для 19 мая в Харькове составляет +16,7 °C.

Погода в ближайшие дни

В четверг, 21 мая, температура днем поднимется до +29 °C. Местами прогнозируют дожди и грозы. Жарче всего будет 22 мая. В некоторых районах Харьковщины воздух прогреется до +30 °C. В конце недели кратковременные дожди и грозы останутся.

