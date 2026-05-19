Грози не відступають: прогноз погоди у Харкові на середу

Дівчина ховається під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 20 травня, у Харкові та області очікують теплу погоду з короткочасними дощами та грозами. Повітря вдень прогріється до +28 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода у Харкові 20 травня

У Харкові завтра вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вдень також можливі опади, але температура залишатиметься по-літньому теплою.

Вночі у місті очікують +15…+17°C, а вдень повітря прогріється до +26…+28°C.

Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Харківській області 20 травня

По області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень у частині районів очікують короткочасні опади та грози.

Температура по Харківщині вночі становитиме +12…+17°C, вдень — +23…+28°C.

Також у регіоні можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Кліматичні рекорди

У гідрометцентрі також нагадали про кліматичні рекорди 19 травня у Харкові. Найнижчу температуру цього дня зафіксували у 2017 році — +3,5 °C. А найтепліше було у 2014 році, коли повітря прогрілося до +31,8 °C. Середньодобова температурна норма для 19 травня у Харкові становить +16,7 °C.

Погода у найближчі дні

У четвер, 21 травня, температура вдень підніметься до +29 °C. Місцями прогнозують дощі та грози. Найспекотніше буде 22 травня. У деяких районах Харківщини повітря прогріється до +30 °C. Наприкінці тижня короткочасні дощі та грози залишаться.

