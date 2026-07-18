Я остался в Харькове: Терехов прокомментировал слухи о работе в правительстве

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что продолжит работать на своей должности и не планирует входить в состав нового правительства. В то же время он готов делиться с членами правительства своим опытом управления прифронтовым городом.

Об этом Терехов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

Терехов останется работать в Харькове

Глава Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин отметил, что его приоритетом остается работа в городе.

"Я остался в Харькове", — заявил Терехов, комментируя возможную работу в новом правительстве.

В то же время мэр Харькова подчеркнул, что готов делиться своим опытом управления городом, находящимся в условиях полномасштабной войны, с представителями нового Кабинета министров.

По его словам, если у новых министров возникнут вопросы относительно работы прифронтовых общин, он готов помочь.

Харьков сотрудничает с правительством

Терехов также отметил, что городские власти Харькова поддерживают постоянный контакт с представителями правительства и наладили взаимодействие с государственными органами.

По его словам, такое сотрудничество важно для решения вопросов, стоящих перед прифронтовыми городами и общинами. Новость дополняется...