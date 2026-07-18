Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов назвал необходимые условия для преодоления бедности в Украине

Терехов назвал необходимые условия для преодоления бедности в Украине

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 11:57
Терехов назвал главное условие преодоления бедности в Украине
Игорь Терехов. Фото: frontlineua.org

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины (АПГГ) Игорь Терехов рассказал об инициативах, касающихся проекта государственного бюджета. В частности, он подчеркнул важность приоритетного финансирования прифронтовых территорий и мер по увеличению доходов населения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Игорь Терехов заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Как Терехов предлагает преодолеть бедность в Украине

"Безусловно, инициативы будут. Мы уже готовим наши предложения, потому что для нас это очень важный вопрос. Прежде всего потому, что нам необходимо обеспечить приоритетное финансирование прифронтовых территорий", — сказал Терехов, отвечая на вопрос о представленной Кабинетом министров бюджетной декларации на 2026–2029 годы и о том, будет ли АПГГ вносить свои предложения в проект бюджета.

Он отметил, что сегодня прифронтовые города и громады нуждаются в особом внимании со стороны государства, и что правительство, благодаря совместной позиции с партнерами по АПГГ, уделяет больше внимания их потребностям.

"В частности, мы стали свидетелями появления первого пакета мер поддержки прифронтовых территорий, который, хотя и носил реактивный характер и был направлен на решение точечных вопросов, но имел положительный эффект. Сейчас ведется работа над вторым пакетом решений, к которому Ассоциация также представила свои предложения и надеется, что они будут учтены, поскольку носят комплексный и долгосрочный характер", — сказал председатель АПГГ.

Читайте также:

При этом он подчеркнул необходимость повышения доходов населения.

"Посмотрите, какой ориентир дает бюджетная декларация на 2027–2029 годы? Представьте себе: сегодня правительство заявляет, что в 2029 году минимальная пенсия у нас составит 66 долларов, а минимальная заработная плата — 220 долларов. Как на эти средства можно жить? Уровень доходов нужно повышать. При этом нужно добиться того, чтобы уровень доходов рос быстрее, чем цены. Иначе мы никогда не преодолеем бедность", — сказал Терехов.

Таким образом, по его словам, нужны совершенно иные подходы к формированию бюджетной политики. Бюджет должен быть сбалансированным, и необходимо, чтобы в нем хватало средств и на армию, и на оборонную промышленность, и на страхование военных рисков на прифронтовых территориях, и на компенсацию разницы в тарифах.

"Не секрет, что население сильно обеднело. Да, для этого есть объективные причины — война, медленные темпы восстановления экономики, но когда на пенсию невозможно прожить — это очень большая проблема. И пока она остается нерешенной", — констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов заявлял, что к восстановлению Украины должны присоединиться ЕБРР и ЕИБ. По его словам, для эффективности нужна комплексная программа.

Кроме того, мэр Харькова сообщал, что в центре политики поддержки ВПЛ должны быть жилье и трудоустройство. Также он предложил установить 25 февраля Днем военно перемещенных лиц.

Украина Игорь Терехов бедность
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации