Терехов назвал главное условие преодоления бедности в Украине

Игорь Терехов. Фото: frontlineua.org

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины (АПГГ) Игорь Терехов рассказал об инициативах, касающихся проекта государственного бюджета. В частности, он подчеркнул важность приоритетного финансирования прифронтовых территорий и мер по увеличению доходов населения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Игорь Терехов заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Как Терехов предлагает преодолеть бедность в Украине

"Безусловно, инициативы будут. Мы уже готовим наши предложения, потому что для нас это очень важный вопрос. Прежде всего потому, что нам необходимо обеспечить приоритетное финансирование прифронтовых территорий", — сказал Терехов, отвечая на вопрос о представленной Кабинетом министров бюджетной декларации на 2026–2029 годы и о том, будет ли АПГГ вносить свои предложения в проект бюджета.

Он отметил, что сегодня прифронтовые города и громады нуждаются в особом внимании со стороны государства, и что правительство, благодаря совместной позиции с партнерами по АПГГ, уделяет больше внимания их потребностям.

"В частности, мы стали свидетелями появления первого пакета мер поддержки прифронтовых территорий, который, хотя и носил реактивный характер и был направлен на решение точечных вопросов, но имел положительный эффект. Сейчас ведется работа над вторым пакетом решений, к которому Ассоциация также представила свои предложения и надеется, что они будут учтены, поскольку носят комплексный и долгосрочный характер", — сказал председатель АПГГ.

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При этом он подчеркнул необходимость повышения доходов населения.

"Посмотрите, какой ориентир дает бюджетная декларация на 2027–2029 годы? Представьте себе: сегодня правительство заявляет, что в 2029 году минимальная пенсия у нас составит 66 долларов, а минимальная заработная плата — 220 долларов. Как на эти средства можно жить? Уровень доходов нужно повышать. При этом нужно добиться того, чтобы уровень доходов рос быстрее, чем цены. Иначе мы никогда не преодолеем бедность", — сказал Терехов.

Таким образом, по его словам, нужны совершенно иные подходы к формированию бюджетной политики. Бюджет должен быть сбалансированным, и необходимо, чтобы в нем хватало средств и на армию, и на оборонную промышленность, и на страхование военных рисков на прифронтовых территориях, и на компенсацию разницы в тарифах.

"Не секрет, что население сильно обеднело. Да, для этого есть объективные причины — война, медленные темпы восстановления экономики, но когда на пенсию невозможно прожить — это очень большая проблема. И пока она остается нерешенной", — констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов заявлял, что к восстановлению Украины должны присоединиться ЕБРР и ЕИБ. По его словам, для эффективности нужна комплексная программа.

Кроме того, мэр Харькова сообщал, что в центре политики поддержки ВПЛ должны быть жилье и трудоустройство. Также он предложил установить 25 февраля Днем военно перемещенных лиц.