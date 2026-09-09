В Харькове построили 10 подземных школ: Терехов назвал количество учеников

Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

В ходе молодежного форума в Ровно мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе уже функционируют десять подземных школ. В настоящее время в безопасной обстановке могут учиться около 1200 учеников, которые посещают занятия в две смены. Кроме того, для обучения детей харьковские власти задействовали семь станций метрополитена и другие укрытия.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Реклама

Терехов рассказал об изменениях в обучении детей в Харькове во время войны

В Ровно состоялся Всеукраинский молодежный форум "Украина 2036. Архитекторы будущего", который объединил около 250 студентов из 70 украинских городов. К обсуждению роли молодого поколения в восстановлении государства присоединились должностные лица Ровенской области, представители Министерства молодежи и спорта, дипломаты из посольства Литвы, а также делегаты от международных организаций ЮНИСЕФ и ООН.

Помимо представителей бизнеса, образования и молодежных советов, среди приглашенных докладчиков мероприятия был мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Всеукраинский молодежный форум "Украина 2036. Архитекторы будущего". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Именно во время этого форума мэр Харькова поделился уникальным опытом организации образовательного процесса в условиях постоянных российских ударов. По его словам, городу уже удалось построить десять полноценных подземных учебных заведений. Эти помещения позволяют обеспечить безопасное обучение в две смены примерно 1200 школьникам.

Читайте также:

Однако местные власти не ограничиваются только новыми зданиями. В городе учебный процесс в настоящее время ведётся на 24 площадках, в число которых входят три школы и семь станций харьковского метрополитена.

Игорь Терехов на форуме. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Игорь Терехов подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны подобные подземные помещения дают детям едва ли не единственный шанс получать образование в привычном очном формате.

"Я хочу сказать, что за это время мы построили уже 10 настоящих подземных школ, можно практически рассчитывать на 1200 учеников, две смены", — отметил городской голова.

Он также охарактеризовал общие масштабы задействованной инфраструктуры. Чиновник заверил участников форума, что реализация проектов по созданию безопасной среды будет продолжаться.

"Мы не останавливаемся, будем строить дальше, потому что единственная возможность сегодня для наших детей учиться — это в так называемых укрытиях. Это касается подземных станций метрополитена и специализированных укрытий, которые мы строим", — пояснил Терехов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за постоянных российских обстрелов в Харькове повреждена половина медицинских учреждений, часть из которых уже удалось восстановить. Несмотря на нехватку персонала и угрозу повторных ударов, врачи продолжают работать. Городские власти сосредоточились на безопасности пациентов, обустройстве укрытий и поиске способов удержать специалистов в городе.

Также мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов выступил за срочный пересмотр прожиточного минимума. Он отметил, что сумма в чуть более 3 тысяч гривен не покрывает даже базовую продуктовую корзину, поэтому предложил поднять минимальную зарплату как минимум до 10 тысяч гривен, а минимальную пенсию — до 6 тысяч.