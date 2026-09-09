У Харкові збудували 10 підземних шкіл: Терехов назвав кількість учнів

Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Під час молодіжного форуму в Рівному мер Харкова Ігор Терехов заявив про функціонування в місті вже десяти підземних шкіл. Наразі навчатися у безпечному середовищі можуть близько 1200 учнів, які приходять у дві зміни. Крім цього, для навчання дітей харківська влада задіяла сім станцій метрополітену та інші укриття.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

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Терехов розповів про зміни в навчанні дітей у Харкові під час війни

У Рівному відбувся Всеукраїнський молодіжний форум "Україна 2036. Архітектори майбутнього", який об'єднав близько 250 студентів із 70 українських міст. До обговорення ролі молодого покоління у відбудові держави долучилися посадовці Рівненщини, представники Міністерства молоді та спорту, дипломати з посольства Литви, а також делегати від міжнародних організацій ЮНІСЕФ та ООН.

Окрім бізнесу, освітян та молодіжних рад, серед запрошених спікерів заходу був міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Всеукраїнський молодіжний форум "Україна 2036. Архітектори майбутнього". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Саме під час цього форуму мер Харкова поділився унікальним досвідом організації освітнього процесу під постійними російськими ударами. За його словами, місту вже вдалося звести десять повноцінних підземних закладів освіти. Ці приміщення дозволяють охопити безпечним навчанням у дві зміни приблизно 1200 школярів.

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Проте місцева влада не обмежується лише новими будівлями. У місті навчальний процес наразі триває на 24 локаціях, куди входять три школи та сім станцій харківського метрополітену.

Ігор Терехов на форумі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ігор Терехов наголосив, що в умовах повномасштабної війни подібні підземні простори дають дітям чи не єдиний шанс здобувати освіту у звичному очному форматі.

"Я хочу сказати, що ми за цей час побудували вже 10 справжніх підземних школ, можна практично розраховувати на 1200 учнів, дві зміни", — зазначив міський голова.

Він також окреслив загальні масштаби задіяної інфраструктури. Посадовець запевнив учасників форуму, що реалізація проєктів безпечного середовища триватиме.

"Не зупиняємося, будемо будувати далі, бо єдина можливість сьогодні нашим дітям вчитися — це в так званих укриттях. Це стосується підземних станцій метрополітенів і спеціалізованих укриттів, які ми будуємо", — пояснив Терехов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що через постійні російські обстріли у Харкові пошкоджено половину медичних закладів, частину з яких уже вдалося відновити. Попри брак персоналу та загрозу повторних ударів, лікарі продовжують працювати. Міська влада зосередилася на безпеці пацієнтів, облаштуванні укриттів і пошуку способів утримати фахівців у місті.

Також водночас мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов виступив за терміновий перегляд прожиткового мінімуму. Він зазначив, що сума у трохи більше ніж 3 тисячі гривень не покриває навіть базового продуктового кошика, тому запропонував підняти мінімальну зарплату щонайменше до 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію — до 6 тисяч.