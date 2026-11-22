Сотрудники суда собрались в зале заседаний. Фото иллюстративное: Основянский районный суд города Харькова

В Харькове суд вынес приговор бывшей пограничнице, которая во время оккупации Купянского района устроилась на работу в созданное россиянами железнодорожное предприятие. Женщина отказалась возвращаться на военную службу и помогала оккупантам набирать работников. Ее осудили за пособничество государству-агрессору и дезертирство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Основянского районного суда Харькова от 5 ноября 2026 года.

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Как пограничница покинула службу

Согласно материалам судебного дела, женщина служила по контракту в Государственной пограничной службе Украины. Она имела звание мастер-сержанта и занимала должность техника-начальника группы связи и автоматизированных систем управления в подразделении в Купянском районе. 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, командование приказало женщинам-военнослужащим временно оставаться дома, поддерживать телефонную связь и ждать дальнейших распоряжений.

В марте пограничницам сообщили о необходимости выехать на подконтрольную Украине территорию и объяснили маршрут. Однако она не выполнила приказ. 21 марта ей вновь приказали прибыть в Харьков для продолжения службы, но женщина отказалась. Даже после освобождения Купянска она не вернулась в свое подразделение и не сообщила командованию о месте нахождения.

Работа на оккупационной железной дороге

Оказалось, что во время оккупации Купянск-Узлового бывшая пограничница устроилась на работу в незаконно созданное россиянами предприятие "Купянская железная дорога". 1 июля 2022 года она подала заявление о приеме на работу и подписала трудовой договор на должность инженера первой категории кадровой службы. Согласно документам, её заработная плата составляла 45 тысяч российских рублей. Более того, в августе женщина занималась подбором персонала для оккупационного предприятия. Она предлагала местным жителям работу, рассказывала о должностях, зарплатах в рублях и социальных льготах от оккупационной администрации.

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Показания в суде

Один из свидетелей рассказал, что лично звонил женщине и просил ее уехать с оккупированной территории, однако она отказалась. Другой военнослужащий сообщил, что после начала вторжения пограничница помогала эвакуировать оборудование подразделения. По его словам, часть техники, в частности ноутбуки и носители со служебной информацией, она погрузила в свой автомобиль. Куда именно их вывезла, свидетелю неизвестно.

Какое наказание назначил суд

Основянский районный суд Харькова признал бывшую пограничницу виновной в пособничестве государству-агрессору и дезертирстве в условиях военного положения. По совокупности преступлений ей назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также женщине на 10 лет запретили занимать должности, связанные с организационными, управленческими и хозяйственными функциями. Суд постановил конфисковать принадлежащую осужденной четверть квартиры общей площадью 50,4 квадратных метра.

Напомним, в Харьковской области бывшего полицейского приговорили к 15 годам лишения свободы. Во время оккупации Двуречной он добровольно перешел на службу в созданную россиянами полицию. Мужчина получал зарплату в рублях и оформлял документы в соответствии с российским законодательством. Суд признал его виновным в государственной измене.

Также в Харькове приговорили мужчину, который помог пограничнику покинуть боевую позицию. Вместе с сообщником он вывез военнослужащего из Купянского района в Харьков за 4 500 долларов. Обвиняемый признал вину и заключил сделку с прокурором. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком. Еще одного мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за передачу информации об украинских военных. Через Telegram он сообщал о расположении подразделений ВСУ и блокпостов.