Працівники суду зібралися в залі засідань. Фото ілюстративне: Основ'янський районний суд міста Харкова

У Харкові суд виніс вирок колишній прикордонниці, яка під час окупації Куп'янщини влаштувалася на роботу до створеного росіянами залізничного підприємства. Жінка відмовилася повертатися на військову службу та допомагала окупантам набирати працівників. Її засудили за пособництво державі-агресору та дезертирство.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Основ'янського районного суду Харкова від 5 листопада 2026 року.

Реклама

Як прикордонниця залишила службу

За матеріалами судової справи, жінка служила за контрактом у Державній прикордонній службі України. Вона мала звання майстер-сержанта та обіймала посаду техніка-начальника групи зв'язку й автоматизованих систем управління в підрозділі на Куп'янщині. 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, командування наказало жінкам-військовослужбовицям тимчасово залишатися вдома, підтримувати телефонний зв'язок і чекати подальших розпоряджень.

У березні прикордонниці повідомили про необхідність виїхати на підконтрольну Україні територію та пояснили маршрут. Однак вона не виконала наказ. 21 березня їй знову наказали прибути до Харкова для продовження служби, але жінка відмовилася. Навіть після звільнення Куп'янська вона не повернулася до свого підрозділу та не повідомила командуванню про місцеперебування.

Робота на окупаційній залізниці

Виявилося, що під час окупації Куп'янськ-Вузлового колишня прикордонниця влаштувалася до незаконно створеного росіянами підприємства "Куп'янська залізниця". 1 липня 2022 року вона подала заяву про працевлаштування та підписала трудовий договір на посаду інженера першої категорії кадрової служби. За документами, її заробітна плата становила 45 тисяч російських рублів. Ба більше, у серпні жінка займалася підбором персоналу для окупаційного підприємства. Вона пропонувала місцевим жителям роботу, розповідала про посади, зарплати в рублях та соціальні пільги від окупаційної адміністрації.

Читайте також:

Свідчення в суді

Один зі свідків розповів, що особисто телефонував жінці та просив виїхати з окупованої території, проте вона відмовилася. Інший військовослужбовець повідомив, що після початку вторгнення прикордонниця допомагала евакуювати обладнання підрозділу. За його словами, частину техніки, зокрема ноутбуки та носії зі службовою інформацією, вона завантажила у власний автомобіль. Куди саме їх вивезла, свідку невідомо.

Яке покарання призначив суд

Основ'янський районний суд Харкова визнав колишню прикордонницю винною в пособництві державі-агресору та дезертирстві в умовах воєнного стану. За сукупністю злочинів їй призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також жінці на 10 років заборонили обіймати посади, пов'язані з організаційними, управлінськими та господарськими функціями. Суд постановив конфіскувати належну засудженій чверть квартири загальною площею 50,4 квадратних метра.

Нагадаємо, на Харківщині колишнього поліцейського засудили до 15 років ув'язнення. Під час окупації Дворічної він добровільно перейшов на службу до створеної росіянами поліції. Чоловік отримував зарплату в рублях та оформлював документи за російським законодавством. Суд визнав його винним у державній зраді.

Також у Харкові засудили чоловіка, який допоміг прикордоннику залишити бойову позицію. Разом зі спільником він вивіз військовослужбовця з Куп'янського району до Харкова за 4 500 доларів. Обвинувачений визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим строком. Ще одного чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення за передачу інформації про українських військових. Через Telegram він повідомляв про розташування підрозділів ЗСУ та блокпостів.