Избиение ребенка в Харькове: у матери забрали 6-летнего сына

Полицейские составляют протокол. Фото: Полиция Харьковской области

В Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. Во время проверки в доме обнаружили ненадлежащие условия проживания, а медики зафиксировали у пострадавшего телесные повреждения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и полицию Харьковской области.

Мальчик, которого забрали у матери. Фото: Полиция Харьковской области

Избиение ребенка в Харькове

По данным прокуратуры, 21 мая в соцсетях и Telegram-каналах распространили видео, на котором женщина в лесном массиве бьет малолетнего ребенка. На записи видно, как ребенок плачет, а женщина при этом кричит и нецензурно ругается.

После появления видеоматериалов правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 50-летняя жительница Харькова. Полицейские вместе с работниками службы по делам детей, прокуратуры и социальных служб выехали в семью с проверкой.

Ребенок жил в опасных условиях

При обследовании выяснилось, что шестилетний мальчик жил в опасных условиях вместе с матерью и бабушкой. В квартире были ненадлежащие санитарные условия, а врачи при осмотре обнаружили у ребенка синяк на пояснице.

Вещи сброшены на кучу. Фото: Харьковская областная прокуратура

Изъятие ребенка из семьи

После этого служба по делам детей приняла решение немедленно изъять мальчика из семьи. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь. В полиции также сообщили, что эта семья уже ранее состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Не убрана комната, где жил мальчик. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, женщина уже привлекалась к административной ответственности за домашнее насилие в отношении ребенка. В отношении матери правоохранители снова составили административный протокол за повторное домашнее насилие в течение года. Матери грозит штраф или административный арест до 15 суток.

Нападение на ребенка на Харьковщине

