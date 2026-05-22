Избиение ребенка в Харькове: у матери забрали 6-летнего сына

Избиение ребенка в Харькове: у матери забрали 6-летнего сына

Дата публикации 22 мая 2026 10:20
Полицейские составляют протокол. Фото: Полиция Харьковской области

В Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. Во время проверки в доме обнаружили ненадлежащие условия проживания, а медики зафиксировали у пострадавшего телесные повреждения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и полицию Харьковской области.

Дитина з представниками соцслужб
Мальчик, которого забрали у матери. Фото: Полиция Харьковской области

Избиение ребенка в Харькове

По данным прокуратуры, 21 мая в соцсетях и Telegram-каналах распространили видео, на котором женщина в лесном массиве бьет малолетнего ребенка. На записи видно, как ребенок плачет, а женщина при этом кричит и нецензурно ругается.

После появления видеоматериалов правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 50-летняя жительница Харькова. Полицейские вместе с работниками службы по делам детей, прокуратуры и социальных служб выехали в семью с проверкой.

Ребенок жил в опасных условиях

При обследовании выяснилось, что шестилетний мальчик жил в опасных условиях вместе с матерью и бабушкой. В квартире были ненадлежащие санитарные условия, а врачи при осмотре обнаружили у ребенка синяк на пояснице.

Купа непраних речей
Вещи сброшены на кучу. Фото: Харьковская областная прокуратура

Изъятие ребенка из семьи

После этого служба по делам детей приняла решение немедленно изъять мальчика из семьи. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь. В полиции также сообщили, что эта семья уже ранее состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Безпорядок у кімнаті
Не убрана комната, где жил мальчик. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, женщина уже привлекалась к административной ответственности за домашнее насилие в отношении ребенка. В отношении матери правоохранители снова составили административный протокол за повторное домашнее насилие в течение года. Матери грозит штраф или административный арест до 15 суток.

Нападение на ребенка на Харьковщине

На днях в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Известно, что 61-летний нападающий ездил по селу на мотоцикле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Неподалеку от одного из домов он увидел 8-летнюю девочку, которая шла в магазин. Следователи считают, что подозреваемый остановился на обочине, подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Салтовском районе Харькова утром 10 мая произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения спасатели вынесли трех детей.

Также Новини.LIVE сообщали, что 19 мая российские войска массированно атаковали Харьков и населенные пункты области ударными беспилотниками. Целью были жилые дома, предприятия и частный сектор. В результате обстрелов погибли два человека, среди пострадавших есть ребенок.

 

дети избиение издевательства Новости Харькова насилие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
