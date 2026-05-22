Побиття дитини у Харкові: у матері забрали 6-річного сина

Поліцейські складають протокол. Фото: Поліція Харківської області

У Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у мережі з’явилося відео побиття дитини матір’ю. Під час перевірки в оселі виявили неналежні умови проживання, а медики зафіксували у потерпілого тілесні ушкодження.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та поліцію Харківської області.

Хлопчик, якого забрали у матері. Фото: Поліція Харківської області

Побиття дитини у Харкові

За даними прокуратури, 21 травня у соцмережах та Telegram-каналах поширили відео, на якому жінка у лісовому масиві б’є малолітню дитину. На записі видно, як дитина плаче, а жінка при цьому кричить та нецензурно лається.

Після появи відеоматеріалів правоохоронці встановили особу жінки. Нею виявилася 50-річна мешканка Харкова. Поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей, прокуратури та соціальних служб виїхали до родини з перевіркою.

Дитина жила у небезпечних умовах

Під час обстеження з’ясувалося, що шестирічний хлопчик жив у небезпечних умовах разом із матір’ю та бабусею. У квартирі були неналежні санітарні умови, а лікарі під час огляду виявили у дитини синець на попереку.

Речі скинуті на купу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вилучення дитини з сім'ї

Після цього служба у справах дітей ухвалила рішення негайно вилучити хлопчика з родини. Наразі дитина перебуває у медичному закладі, де їй надають необхідну допомогу. У поліції також повідомили, що ця родина вже раніше перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

Не прибрана кімната, де жив хлопчик. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, жінка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за домашнє насильство щодо дитини. Стосовно матері правоохоронці знову склали адміністративний протокол за повторне домашнє насильство протягом року. Матері загрожує штраф або адміністративний арешт до 15 діб.

Напад на дитину на Харківщині

Днями у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. Відомо, що 61-річний нападник їздив селом на мотоциклі у стані сильного алкогольного сп’яніння. Неподалік від одного з будинків він побачив 8-річну дівчинку, яка йшла до магазину. Слідчі вважають, що підозрюваний зупинився на узбіччі, підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя.

