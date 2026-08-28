Тарифы и транспорт в Харькове: что изменится с сентября

Женщина считает счета за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Тарифы на электроэнергию

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в сентябре не изменится и составит 4,32 грн за кВт·ч. Те домохозяйства, которые пользуются электроотоплением, смогут перейти на льготную ставку 2,64 грн за кВт-ч на первые 2000 кВт-ч уже с 1 октября, когда официально начнётся соответствующий сезон.

Цены на газ

Тариф на «голубое топливо» для клиентов компании "Нафтогаз Украины" остается фиксированным и составляет 7,96 грн за один кубометр.

Стоимость водоснабжения

Цены на водоснабжение и водоотведение от КП "Харьковводоканал" также остаются на прежнем уровне, поэтому никаких повышений в счетах за сентябрь харьковчане не увидят.

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Водоснабжение: 16,032 грн за кубометр (с НДС).

​Водоотведение: 8,484 грн за кубометр (с НДС).

​Итого в счёте: 24,516 грн за 1 куб. м. ​

Эти расценки будут действовать до 30 сентября включительно. Уже с 1 октября запланировано двухэтапное повышение тарифа КП "Харьковводоканал".

Оплата проезда в общественном транспорте

Общественный транспорт Харькова продолжает работать бесплатно. По решению городских властей пассажирам не нужно платить за проезд в метрополитене, а также в городских троллейбусах, трамваях и автобусах. Эта норма действует для всех жителей и гостей города.

Временные ограничения для автомобилей

В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе до 28 сентября будет полностью закрыто движение транспорта по улице Сумгаитской в районе перекрестка с улицей Космонавтов. Объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам Деревянко, Старицкого и Генриха Алтуняна.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове усиливают защиту от российских дронов. Антидроновые сетки устанавливают на направлениях, которые определяют военные. Работы уже начала областная военная администрация. Город параллельно устанавливает собственную защиту и согласовывает все решения с военными, отвечающими за это направление. Такая защита уже показала свою эффективность.

Также Новини.LIVE писали, что государство должно устранить бюрократические препятствия, мешающие внутренне перемещенным лицам получать компенсацию за утраченное жилье. В частности, речь идет о случаях, когда из-за оккупации или активных боевых действий люди физически не могут получить акт обследования своего имущества. Об этом заявил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, призвав правительство и Верховную Раду урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.