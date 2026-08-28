Тарифи та транспорт у Харкові: що зміниться з вересня

Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Тарифи на електроенергію

Вартість електроенергії для побутових споживачів у вересні не змінюється і становить 4,32 грн за кВт-год. Ті домогосподарства, які користуються електроопаленням, зможуть перейти на пільгову ставку 2,64 грн за кВт-год на перші 2000 кВт-год вже з 1 жовтня, коли офіційно розпочнеться відповідний сезон.

Ціни на газ

Тариф на блакитне паливо для клієнтів компанії Нафтогаз України залишається фіксованим і становить 7,96 грн за один кубометр.

Вартість водопостачання

Ціни на водопостачання та водовідведення від КП Харківводоканал також залишаються на попередньому рівні, тому жодних підвищень у платіжках за вересень харків’яни не побачать.

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Водопостачання: 16,032 грн за кубометр (з ПДВ).

​Водовідведення: 8,484 грн за кубометр (з ПДВ).

​Загалом у платіжці:24,516 грн за 1 куб. м. ​

Ці розцінки діятимуть до 30 вересня включно. Вже з 1 жовтня заплановане двоетапне підвищення тарифу КП "Харківводоканал".

Оплата проїзду в транспорті

Громадський транспорт Харкова продовжує працювати безкоштовно. За рішенням міської влади пасажирам не потрібно сплачувати за проїзд у метрополітені, а також у міських тролейбусах, трамваях та автобусах. Ця норма діє для всіх жителів і гостей міста.

Тимчасові обмеження для авто

Через виконання ремонтних робіт на газопроводі до 28 вересня буде повністю закрито рух транспорту по вулиці Сумгаїтській в районі перехрестя з вулицею Космонавтів. Об'їзд закритої ділянки здійснюється прилеглими вулицями Дерев'янка, Старицького та Генріха Алтуняна.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові посилюють захист від російських дронів. Антидронові сітки встановлюють на напрямках, які визначають військові. Роботи вже розпочала обласна військова адміністрація. Місто паралельно встановлює власний захист і погоджує всі рішення з військовими, які відповідають за цей напрямок. Такий захист уже показав свою ефективність.

Також Новини.LIVE писали, що держава має усунути бюрократичні перепони, які заважають внутрішньо переміщеним особам отримувати компенсацію за втрачене житло. Зокрема, йдеться про випадки, коли через окупацію або активні бойові дії люди фізично не можуть отримати акт обстеження свого майна. На цьому наголосив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, закликавши уряд і Верховну Раду врегулювати це питання на законодавчому рівні.