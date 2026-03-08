Видео
Харьков Изменились ли цены на топливо в Харькове сегодня

Изменились ли цены на топливо в Харькове сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 16:38
Какие цены на топливо в Харькове 8 марта — стоимость на АЗС
Цены на топливо в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 марта, на автозаправочных станциях Харькова фиксируют существенный рост стоимости топлива. Цены на бензин, дизель и автогаз отличаются в зависимости от сети АЗС, однако общая тенденция в городе — подорожание.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько стоит топливо в Харькове

За последние несколько дней стоимость топлива на заправках заметно выросла. В среднем цены повысились примерно на 6-10 гривен за литр. По данным мониторинга цен на АЗС, средняя стоимость топлива в Харькове 8 марта такова:

  • бензин А-95+ — примерно 71,23 грн/л;
  • бензин А-95 — около 67,26 грн/л;
  • бензин А-92 — около 64,99 грн/л;
  • дизельное топливо — в среднем 68,33 грн/л;
  • автогаз — примерно 39,73 грн/л.
Ціни на пальне у Харкові 8 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

В то же время цены могут отличаться в зависимости от конкретной сети автозаправочных станций. Так, на некоторых популярных АЗС бензин А-95 продают примерно по 70-71 грн за литр, дизельное топливо — в пределах 68-71 грн, тогда как автогаз можно найти по цене от 36 до почти 42 грн за литр.

Яка вартість пального у Харкові 8 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

По данным экспертов стоимость топлива формируется от мировых цен на нефть, логистики и внутреннего спроса. Также на резкое подорожание повлияли события на Ближнем Востоке. Именно поэтому цены на АЗС могут часто меняться.

Что происходит с ценами на топливо в Украине

Финансовый аналитик предупредил, что топливо в Украине может вырасти до 100 грн за литр. Такой сценарий вероятен, если баррель нефти подорожает до 120 долларов. Все зависит от интенсивности боев на Ближнем Востоке

В то же время эксперты прогнозируют, что рост цен на топливо неизбежно повлияет на цены другой продукции для украинцев. Сейчас участники рынка продают небольшие объемы топлива и берут паузу минимум на две недели, чтобы понять дальнейшее движение цен.

АЗС топливо Харьков автомобиль топливо Цены на топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
