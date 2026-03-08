Ціни на пальне у Харкові 8 березня — скільки коштує бензин, газ і дизель

Ціни на пальне у Харкові. Фото: Новини.LIVE

На автозаправних станціях у Харкові 8 березня спостерігається різниця у вартості пального залежно від мережі автозаправних станцій. Останніми днями ціни на пальне дуже підскочили і здорожчання відбулося на 6-10 гривень за літр.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Скільки коштує пальне у Харкові

За останні кілька днів вартість пального на заправках помітно зросла. У середньому ціни підвищилися приблизно на 6-10 гривень за літр. За даними моніторингу цін на АЗС, середня вартість пального у Харкові 8 березня така:

бензин А-95+ — приблизно 71,23 грн/л;

бензин А-95 — близько 67,26 грн/л;

бензин А-92 — близько 64,99 грн/л;

дизельне пальне — у середньому 68,33 грн/л;

автогаз — приблизно 39,73 грн/л.

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Водночас ціни можуть відрізнятися залежно від конкретної мережі автозаправних станцій. Так, на деяких популярних АЗС бензин А-95 продають приблизно за 70-71 грн за літр, дизельне пальне — у межах 68-71 грн, тоді як автогаз можна знайти за ціною від 36 до майже 42 грн за літр.

Скриншот цін на пальне/Мінфін

За даними експертів вартість пального формується від світових цін на нафту, логістики та внутрішнього попиту. Також на різке здорожчання вплинули події на Близькому Сході. Саме тому ціни на АЗС можуть часто змінюватися.

Що відбувається з цінами на пальне в Україні

Фінансовий аналітик попередив, що пальне в Україні може зрости до 100 грн за літр. Такий сценарій ймовірний, якщо барель нафти подорожчає до 120 доларів. Все залежить від інтенсивності боїв на Близькому Сході

Водночас експерти прогнозують, що ріст цін на пальне неминуче вплине на ціни іншої продукції для українців. Зараз учасники ринку продають невеликі обсяги пального й беруть паузу щонайменше на два тижні, щоб зрозуміти подальший рух цін.