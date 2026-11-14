Игорь Терехов рассказал о встрече с Владимиром Зеленским

Мэр города Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основными темами стали защита городов, энергетика и помощь населению в преддверии зимы. Мэр подчеркнул, что от решений государства зависит не только ход отопительного сезона, но и то, останутся ли украинцы дома и вернутся ли они из-за границы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Игоря Терехова.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Что Терехов обсудил с Президентом

По словам Игоря Терехова, во время встречи речь шла о проблемах, с которыми украинские города сталкиваются ежедневно: защита населения, стабильная работа энергетики и поддержка громад, которым предстоит пережить еще одну военную зиму. Мэр убежден, что эти вопросы напрямую влияют на решение людей оставаться в Украине.

"За то, чтобы люди возвращались в Украину, нужно бороться уже сегодня. Как и за то, чтобы те, кто остается здесь несмотря ни на что, могли связывать свое будущее со своей страной", — отметил Игорь Терехов.

По его словам, последствия решений властей ощутит на себе каждая семья. Речь идет о возможности жить в собственном доме, работать, обучать детей в безопасных условиях и иметь куда вернуться после вынужденного отъезда.

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Что нужно Харькову

Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков уже имеет опыт работы в условиях постоянных военных угроз. По его мнению, этот опыт необходимо учитывать при принятии решений на государственном уровне. Для этого необходима постоянная связь между руководством страны и местными властями.

"Поэтому я поддерживаю прямой и регулярный диалог с Президентом. Опыт городов должен влиять на государственные решения, а в ответ на озвученные потребности должна своевременно поступать поддержка", — заявил Игорь Терехов.

Мэр также подчеркнул, что для Харькова важно не только преодолеть нынешние трудности, но и сохранить для людей возможность строить свое будущее в Украине.

Подробности встречи с президентом

Вчера, 13 ноября, Владимир Зеленский встретился с мэрами и представителями местного самоуправления из разных регионов Украины. Это была первая встреча в новом формате прямого диалога Президента с громадами. В ней приняли участие руководители 12 городов, в том числе Харькова, а также премьер-министр Сергей Корецкий и председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко. В дальнейшем такие встречи планируется проводить регулярно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов рассказал о разработке коммунальными инженерами совместно с военными 127-й бригады специального оборудования для противодействия российским беспилотникам. В городе уже установлено более 30 километров такой защиты. По словам мэра, количество дронов на оптоволокне уменьшилось.

Также Новини.LIVE сообщали о планах сохранить бесплатный проезд в Харькове в 2027 году. Игорь Терехов заявил, что необходимые расходы предусмотрены в проекте городского бюджета. Ежегодно бесплатный общественный транспорт обходится Харькову в 3,6–4 миллиарда гривен. Мэр пояснил, что город не хочет терять жителей, а такая поддержка особенно важна.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали об инициативе Игоря Терехова по удвоению страхового стажа работникам прифронтовых громад. Она предусматривает зачисление двух лет страхового стажа за один год работы на территориях вблизи фронта. Предложение касается медиков, педагогов, энергетиков, коммунальщиков, социальных работников и других специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность громад во время войны.