Ігор Терехов розповів про зустріч із Володимиром Зеленським

Міський голова міста Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Міський голова Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов розповів про зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Головними темами стали захист міст, енергетика та допомога людям напередодні зими. Мер наголосив, що від державних рішень залежить не лише проходження опалювального сезону, а й те, чи залишатимуться українці вдома та чи повертатимуться з-за кордону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Ігоря Терехова.

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Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Що Терехов обговорив із Президентом

За словами Ігоря Терехова, під час зустрічі йшлося про проблеми, з якими українські міста стикаються щодня: захист населення, стабільна робота енергетики та підтримка громад, яким доведеться пережити ще одну воєнну зиму. Мер переконаний, що ці питання безпосередньо впливають на рішення людей залишатися в Україні.

"За те, щоб люди поверталися в Україну, потрібно боротися вже сьогодні. Як і за те, щоб ті, хто залишається тут попри все, могли пов’язувати своє майбутнє з власною країною", — зазначив Ігор Терехов.

За його словами, наслідки рішень влади відчуватиме кожна родина. Йдеться про можливість жити у власному будинку, працювати, навчати дітей у безпечних умовах та мати куди повернутися після вимушеного від'їзду.

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Ігор Терехов підкреслив, що Харків уже має досвід роботи в умовах постійних воєнних загроз. На його думку, цей досвід потрібно враховувати під час ухвалення рішень на державному рівні. Для цього необхідний постійний зв'язок між керівництвом країни та місцевою владою.

"Тому підтримую прямий і регулярний діалог із Президентом. Досвід міст має впливати на державні рішення, а за озвученими потребами має вчасно приходити підтримка", — заявив Ігор Терехов.

Мер також наголосив, що для Харкова важливо не лише подолати нинішні труднощі, а й зберегти можливість для людей будувати своє майбутнє в Україні.

Деталі зустрічі з Президентом

Вчора, 13 листопада, Володимир Зеленський зустрівся із міськими головами та представниками місцевого самоврядування з різних регіонів України. Це була перша зустріч у новому форматі прямого діалогу Президента з громадами. У ній взяли участь керівники 12 міст, зокрема Харкова, а також прем'єр-міністр Сергій Корецький і голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Надалі такі зустрічі планують проводити регулярно.

Раніше Новини.LIVE писали, що Ігор Терехов розповів про розробку комунальними інженерами разом із військовими 127-ї бригади спеціального обладнання для протидії російським безпілотникам. У місті вже встановили понад 30 кілометрів такого захисту. За словами мера, дронів на оптоволокні поменшало.

Також Новини.LIVE повідомляли про плани зберегти безкоштовний проїзд у Харкові у 2027 році. Ігор Терехов заявив, що необхідні витрати передбачені у проєкті міського бюджету. Щороку безкоштовний громадський транспорт обходиться Харкову в 3,6-4 мільярди гривень. Мер пояснив, що місто не хоче втрачати жителів, а така підтримка особливо важлива.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про ініціативу Ігоря Терехова щодо подвоєння страхового стажу працівникам прифронтових громад. Він передбачає зарахування двох років страхового стажу за один рік роботи на територіях поблизу фронту. Пропозиція стосується медиків, освітян, енергетиків, комунальників, соціальних працівників та інших фахівців, які забезпечують життя громад під час війни.