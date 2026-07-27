Каждая третья семья в Украине находится на грани бедности — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVЕ

В Украине значительная часть семей живет на грани бедности и вынуждена экономить на базовых потребностях. Людям приходится выбирать между покупкой продуктов и необходимых лекарств. Особенно сложной остается ситуация в прифронтовых городах и общинах.

Об этом заявил мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в интервью The Telegraph, передает Новини.LIVЕ.

Выживание людей

По словам Терехова, проблема бедности в Украине стала одним из главных вызовов. Он отметил, что, согласно приведенной им статистике, каждая третья семья в стране находится на грани бедности.

"Ненормально, когда человек заходит что-то купить и сталкивается с дилеммой: купить ему лекарства или купить ему хлеб?" — сказал Терехов.

Он подчеркнул, что государство должно создать условия, при которых люди смогут работать, обеспечивать себя необходимым и жить более-менее нормально даже во время войны.

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Инициативы ассоциации

Терехов заявил, что Ассоциация прифронтовых городов и общин уже подготовила ряд законодательных и правительственных инициатив. Среди предложений — повышение пенсий и зарплат, усиление социальной поддержки населения и снижение НДС на продукты первой необходимости. Также в ассоциации предлагают ввести государственное регулирование ценообразования на топливо. По словам Терехова, его подорожание влияет на себестоимость практически всей продукции.

"Несмотря на войну, необходимо, чтобы правительство и государство занимались экономикой. Нужна поддержка нашим предпринимателям, людям, которые работают", — заявил мэр Харькова.

Поддержка прифронтовых регионов

Отдельно Терехов обратил внимание на разницу между тыловыми и прифронтовыми общинами. По его словам, города, расположенные близко к линии фронта, работают в гораздо более сложных условиях. В то же время они играют важную роль в сдерживании российской агрессии и продолжают работать, несмотря на постоянные угрозы.

"Сегодня существует большая разница между тыловыми и прифронтовыми городами. Сегодня в мире формируется новая архитектура безопасности, и прифронтовые города и общины играют здесь новую роль. Они сдерживают врага, они находятся в совершенно других условиях, и они — не сломленные города", — заявил Терехов.

Он подчеркнул, что Харьков и другие прифронтовые общины должны получать отдельную поддержку от государства и международных партнеров. По словам мэра, их голос должен быть услышан при формировании новой архитектуры безопасности.

"Недаром сегодня Харьков — это столица несокрушимости Украины. Но и Харьков, и другие города, и прифронтовые общины, которые у нас есть, должны быть услышаны", — сказал Терехов.

Как сообщали Новини.LIVЕ, в Харькове продолжают расширять сеть безопасных учебных заведений, работающих под землей. В настоящее время в городе уже функционируют девять таких школ, а также «метро-школы», где дети могут учиться даже в условиях постоянной угрозы обстрелов.

Также Новини.LIVЕ писали, что мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов заявил, что сегодня главной целью для Украины является достижение устойчивого мира. А своей личной миссией он назвал сохранение людей и города.