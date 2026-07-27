Кожна третя родина в Україні на межі бідності — Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVЕ

В Україні значна частина родин живе на межі бідності та змушена економити на базових потребах. Людям доводиться обирати між купівлею продуктів і необхідних ліків. Особливо складною залишається ситуація у прифронтових містах і громадах.

Про це заявив мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов в інтерв'ю The Telegraph, передає Новини.LIVЕ.

Виживання людей

За словами Терехова, проблема бідності в Україні стала одним із головних викликів. Він зазначив, що, за наведеною ним статистикою, кожна третя родина в країні перебуває на межі бідності.

"Ненормально, коли людина заходить щось придбати і постає перед дилемою: придбати їй ліки чи придбати їй хліб?" — сказав Терехов.

Він наголосив, що держава має створити умови, за яких люди зможуть працювати, забезпечувати себе необхідним і жити більш-менш нормально навіть під час війни.

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Ініціативи асоціації

Терехов заявив, що Асоціація прифронтових міст і громад уже підготувала низку законодавчих та урядових ініціатив. Серед пропозицій — підвищення пенсій і зарплат, посилення соціальної підтримки населення та зниження ПДВ на продукти першої необхідності. Також в асоціації пропонують запровадити державне регулювання ціноутворення на пальне. За словами Терехова, його подорожчання впливає на собівартість практично всієї продукції.

"Незважаючи на війну, потрібно, щоб уряд та держава займалися економікою. Потрібна підтримка нашим підприємцям, людям, які працюють", — заявив мер Харкова.

Підтримка прифронтових регіонів

Окремо Терехов звернув увагу на різницю між тиловими та прифронтовими громадами. За його словами, міста, які перебувають близько до лінії фронту, працюють у значно складніших умовах. Водночас вони відіграють важливу роль у стримуванні російської агресії та продовжують працювати попри постійні загрози.

"Сьогодні є велика різниця між тиловими містами та прифронтовими містами. Сьогодні в світі вибудовується нова архітектура безпеки, і прифронтові міста та громади мають тут нову роль. Вони стримують ворога, вони знаходяться зовсім в інших умовах, і вони не зламані міста", — заявив Терехов.

Він наголосив, що Харків та інші прифронтові громади мають отримувати окрему підтримку від держави та міжнародних партнерів. За словами мера, їхній голос має бути почутий під час формування нової архітектури безпеки.

"Недаремно сьогодні Харків — це столиця незламності України. Але і Харків, і інші міста та прифронтові громади, які є у нас, вони мають бути почутими", — сказав Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, у Харкові продовжують розширювати мережу безпечних навчальних закладів, які працюють під землею. Наразі в місті вже функціонують дев'ять таких шкіл, а також метро-школи, де діти можуть навчатися навіть в умовах постійної загрози обстрілів.

Також Новини.LIVЕ писали, що міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що сьогодні головною метою для України є досягнення стійкого миру. А своєю особистою місією назвав збереження людей і міста.