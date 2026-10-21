Суд над россиянином. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российский военнослужащий, причастный к казни трёх украинских пленных в Волчанске, проведёт остаток жизни за решёткой. Защита пыталась добиться смягчения наказания, однако апелляционный суд не изменил приговор. Преступления произошли летом 2024 года на территории агрегатного завода, который тогда контролировали оккупанты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Казнь пленных в Волчанске

Российский военный Сергей Тужилов с позывным "Алтай" участвовал в убийствах трех украинских защитников, попавших в плен в Волчанске. На тот момент он командовал гранатометным отделением мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии РФ. Во время повторного наступления россиян на Харьковскую область Тужилов вместе с другими оккупантами захватил территорию Волчанского агрегатного завода. Именно там впоследствии произошли казни украинских военнопленных.

Первое преступление произошло в июне 2024 года. Украинский военнослужащий потерял ориентацию во время боевых действий и оказался на российских позициях. Он был без оружия и вынужден сдаться в плен. После допроса оккупанты передали полученную информацию командованию, которое приказало убить защитника. Тужилов предложил место для казни и контролировал периметр, пока другие российские военные выполняли приказ.

В начале июля того же года оккупанты захватили ещё двух украинских военных. Их доставили на территорию агрегатного завода и допросили. После этого российское командование вновь приказало убить пленных. Как установило следствие, приказ содержал слова: "Отправьте их к Бандере". На этот раз Тужилов лично участвовал в расстреле. Он заранее договорился с другим российским военнослужащим об убийстве. Каждый из них выстрелил одному из пленных в затылок.

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Как задержали оккупанта

24 сентября 2024 года украинские спецназовцы Главного управления разведки освободили территорию Вовчанского агрегатного завода. В ходе операции они взяли в плен нескольких российских военных. Среди задержанных был и Сергей Тужилов. После этого украинские правоохранители начали устанавливать обстоятельства убийств. Прокуроры собрали доказательства причастности россиянина к казням трёх украинских защитников.

13 января 2026 года Холодногорский районный суд Харькова признал Тужилова виновным в жестоком обращении с военнопленными, сопряжённом с умышленными убийствами, совершёнными по предварительному сговору группой лиц. Ему назначили пожизненное лишение свободы. Однако защита российского военного не согласилась со строгостью наказания и подала апелляцию. Адвокаты настаивали на смягчении приговора. 21 октября апелляционный суд отклонил эти требования и оставил пожизненное заключение без изменений.

Позиция прокуратуры

В Харьковской областной прокуратуре подчеркнули, что украинские защитники, попавшие в плен, имели право на защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. Вместо этого российские военные сознательно лишили их жизни. Прокурор Никита Далека отметил, что сторона обвинения настаивала именно на пожизненном заключении из-за тяжести совершенных преступлений.

"Для нас это дело чести — отстоять справедливость ради памяти украинских героев и их семей, которые потеряли самых близких", — отметил прокурор.

Он также подчеркнул, что каждое подобное преступление должно получить надлежащую правовую оценку, а виновные должны понести ответственность.

Другие преступления россиян в Харьковской области

Ранее в Харьковской области задержали еще одного российского военного, которого подозревают в убийстве пяти украинских защитников и одного гражданского. Речь идет о 36-летнем Леониде Рыжикове с позывным "Юла". По данным следствия, 13 октября он застрелил 60-летнего мужчину, который рыбачил возле села Михайловка, а затем сбросил его тело в воду. В тот же день оккупант проник в частный дом в селе Момотово, где находились пятеро украинских военнослужащих. Они были без оружия и не участвовали в боевых действиях. По данным СБУ, россиянин расстрелял всех пятерых, причем некоторые защитники в момент нападения спали. Уже 14 октября подозреваемого задержали в Харькове.

Ему сообщили о подозрении в военных преступлениях, повлекших гибель людей. Россиянину грозит пожизненное заключение.

Как сообщали Новини.LIVE, российского военного заочно приговорили к максимальному наказанию за издевательства над семьей во время оккупации Чугуевского района. Он угрожал местному жителю расстрелом, а впоследствии вместе с другими оккупантами угнал его автомобиль. Россияне использовали машину для развлечений и ездили по селу в нетрезвом состоянии.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять военнослужащих. Злоумышленник открыл огонь по украинским военным, находившимся в жилом доме. Все погибли от полученных ранений.