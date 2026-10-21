Суд над росіянином. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російський військовий, причетний до страти трьох українських полонених у Вовчанську, проведе решту життя за ґратами. Захист намагався домогтися пом’якшення покарання, однак апеляційний суд не змінив вирок. Злочини сталися влітку 2024 року на території агрегатного заводу, який тоді контролювали окупанти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Страта полонених у Вовчанську

Російський військовий Сергій Тужилов із позивним "Алтай" брав участь у вбивствах трьох українських захисників, які потрапили в полон у Вовчанську. На той момент він командував гранатометним відділенням мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії РФ. Під час повторного наступу росіян на Харківщину Тужилов разом з іншими окупантами захопив територію Вовчанського агрегатного заводу. Саме там згодом відбулися страти українських військовополонених.

Перший злочин стався у червні 2024 року. Український військовослужбовець втратив орієнтацію під час бойових дій та опинився на російських позиціях. Він був без зброї та змушений здатися в полон. Після допиту окупанти передали отриману інформацію командуванню, яке наказало вбити захисника. Тужилов запропонував місце для страти та контролював периметр, поки інші російські військові виконували наказ.

На початку липня того ж року окупанти захопили ще двох українських військових. Їх доставили на територію агрегатного заводу та допитали. Після цього російське командування знову наказало вбити полонених. Як встановило слідство, наказ містив слова: "Отправьте их к Бандере". Цього разу Тужилов особисто брав участь у розстрілі. Він заздалегідь домовився з іншим російським військовим про вбивство. Кожен із них вистрілив одному з полонених у потилицю.

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Як затримали окупанта

24 вересня 2024 року українські спецпризначенці Головного управління розвідки звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу. Під час операції вони взяли в полон кількох російських військових. Серед затриманих був і Сергій Тужилов. Після цього українські правоохоронці почали встановлювати обставини вбивств. Прокурори зібрали докази причетності росіянина до страт трьох українських захисників.

13 січня 2026 року Холодногірський районний суд Харкова визнав Тужилова винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб. Йому призначили довічне позбавлення волі. Однак захист російського військового не погодився із суворістю покарання та подав апеляцію. Адвокати наполягали на пом'якшенні вироку. 21 жовтня апеляційний суд відхилив ці вимоги та залишив довічне ув'язнення без змін.

Позиція прокуратури

У Харківській обласній прокуратурі наголосили, що українські захисники, які потрапили в полон, мали право на захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Натомість російські військові свідомо позбавили їх життя. Прокурор Микита Дальока зазначив, що сторона обвинувачення наполягала саме на довічному ув'язненні через тяжкість скоєних злочинів.

"Для нас це справа честі – відстояти справедливість заради пам’яті українських Героїв і їхніх родин, які втратили найрідніших", — зазначив прокурор.

Він також наголосив, що кожен подібний злочин повинен отримати належну правову оцінку, а винні мають понести відповідальність.

Інші злочини росіян на Харківщині

Раніше на Харківщині затримали ще одного російського військового, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох українських захисників та одного цивільного. Йдеться про 36-річного Леоніда Рижикова з позивним "Юла". За даними слідства, 13 жовтня він застрелив 60-річного чоловіка, який рибалив біля села Михайлівка, а потім скинув його тіло у воду. Того ж дня окупант проник до приватного будинку в селі Момотове, де перебували п'ятеро українських військовослужбовців. Вони були без зброї та не брали участі в бойових діях. За даними СБУ, росіянин розстріляв усіх п'ятьох, причому деякі захисники в момент нападу спали. Уже 14 жовтня підозрюваного затримали в Харкові.

Йому повідомили про підозру у воєнних злочинах, що спричинили загибель людей. Росіянину загрожує довічне ув'язнення.

Яу повідомляли Новини.LIVE, російського військового заочно засудили до максимального покарання за знущання з родини під час окупації Чугуївщини. Він погрожував місцевому жителю розстрілом, а згодом разом з іншими окупантами викрав його автомобіль. Машиною росіяни користувалися для розваг і їздили селом напідпитку.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині сталася стрілянина, унаслідок якої загинули п’ятеро військовослужбовців. Зловмисник відкрив вогонь по українських військових, які перебували в житловому будинку. Усі втратили життя від отриманих поранень.