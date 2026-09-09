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Главная Харьков Харьковщину завтра накроет жара: прогноз погоды на четверг

Харьковщину завтра накроет жара: прогноз погоды на четверг

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9 сентября 2026 18:12
Погода в Харькове 10 сентября: летняя жара и сухой ветер
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра осень в Харьковской области порадует жителей возвращением настоящей летней жары. В четверг в регионе сохранится сухая и солнечная погода без осадков, а температура воздуха поднимется до довольно высоких значений. Впрочем, синоптики предупреждают, что вскоре жаркие дни сменятся кратковременными дождями с грозами и утренними туманами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 10 сентября

В четверг, 10 сентября, в Харьковской области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет юго-западным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью температура воздуха составит +8…+13 °С. Днём столбики термометров поднимутся до полноценных летних +25…+30 °С.
  • В Харькове: ночные показатели будут в пределах +11…+13 °С. Днем ожидается сухая и солнечная погода, а воздух прогреется до +27…+29 °С.

Пожарная опасность в регионе

На фоне сухой и жаркой погоды ситуация с пожарной опасностью на территории области остается достаточно неоднородной. По данным синоптиков, на 10 сентября чрезвычайный (пятый) класс зафиксирован в большинстве районов: Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине и Изюме. В то же время в Великом Бурлуке действует высокий (четвертый) уровень опасности. Средний (третий) класс прогнозируется для Лозовой, а в Коломаке угроза минимальна — там зафиксирован низкий (второй) уровень. Спасатели просят жителей зон повышенного риска быть крайне бдительными.

Прогноз на 11–14 сентября

Теплая погода задержится в регионе, однако впоследствии атмосферный фронт принесет локальные осадки:

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  • 11 сентября: ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков (+11…+16 °С), а днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер западной четверти, 5–10 м/с. Температура днем составит +22…+27 °С.
  • 12 сентября: прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный, 3–8 м/с. Воздух ночью охладится до +7…+12 °С, а днём прогреется до +22…+27 °С.
  • 13 сентября: сохранится переменная облачность, без значительных осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью ожидается +12…+17 °С, а днём столбики термометров достигнут жарких +26…+31 °С.
  • 14 сентября: прогнозируется облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +8…+13 °С, а дневная ожидается в пределах +23…+28 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям стоит учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE писали, что в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство для чествования памяти павших защитников. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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