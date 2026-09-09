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Головна Харків Харківщину завтра накриє спека: прогноз погоди на четвер

Харківщину завтра накриє спека: прогноз погоди на четвер

Ua ru
9 вересня 2026 18:12
Погода у Харкові 10 вересня: літня спека та сухий вітер
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра осінь в Харківській області порадує жителів поверненням справжньої літньої спеки. У четвер у регіоні утримуватиметься суха та сонячна погода без жодних опадів, а повітря прогріється до досить високих показників. Втім, синоптики попереджають, що невдовзі спекотні дні зміняться короткочасними дощами з грозами та ранковими туманами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 10 вересня

У четвер, 10 вересня, на Харківщині передбачається невелика хмарність без опадів. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5–10 м/с. 

  • По області: у нічний час температура повітря становитиме +8…+13 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до повноцінних літніх +25…+30 °С.
  • У Харкові: нічні показники опиняться в межах +11…+13 °С. Удень очікується суха та сонячна погода, а повітря прогріється до +27…+29 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із сухою та спекотною погодою ситуація з пожежною загрозою на території області залишається досить неоднорідною. За даними синоптиків, на 10 вересня надзвичайний (п'ятий) клас зафіксовано у більшості районів: Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині та Ізюмі. Водночас у Великому Бурлуці діє високий (четвертий) рівень небезпеки. Середній (третій) клас прогнозують для Лозової, а в Коломаці загроза мінімальна — там зафіксовано низький (другий) рівень. Рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути вкрай пильними.

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Прогноз на 11–14 вересня

Тепла погода затримається в регіоні, проте згодом атмосферний фронт принесе локальні опади: 

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  • 11 вересня: очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів (+11…+16 °С), а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер західної чверті, 5–10 м/с. Температура вдень становитиме +22…+27 °С. 
  • 12 вересня: передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер східний, 3–8 м/с. Повітря вночі охолоне до +7…+12 °С, а вдень прогріється до +22…+27 °С. 
  • 13 вересня: утримуватиметься мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі очікується +12…+17 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть спекотних +26…+31 °С. 
  • 14 вересня: прогнозують хмарність з проясненнями та місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +8…+13 °С, а денна очікується в межах +23…+28 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

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Також Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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