Погода у Харкові 10 вересня: літня спека та сухий вітер

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра осінь в Харківській області порадує жителів поверненням справжньої літньої спеки. У четвер у регіоні утримуватиметься суха та сонячна погода без жодних опадів, а повітря прогріється до досить високих показників. Втім, синоптики попереджають, що невдовзі спекотні дні зміняться короткочасними дощами з грозами та ранковими туманами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 10 вересня

У четвер, 10 вересня, на Харківщині передбачається невелика хмарність без опадів. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: у нічний час температура повітря становитиме +8…+13 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до повноцінних літніх +25…+30 °С.

У Харкові: нічні показники опиняться в межах +11…+13 °С. Удень очікується суха та сонячна погода, а повітря прогріється до +27…+29 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із сухою та спекотною погодою ситуація з пожежною загрозою на території області залишається досить неоднорідною. За даними синоптиків, на 10 вересня надзвичайний (п'ятий) клас зафіксовано у більшості районів: Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині та Ізюмі. Водночас у Великому Бурлуці діє високий (четвертий) рівень небезпеки. Середній (третій) клас прогнозують для Лозової, а в Коломаці загроза мінімальна — там зафіксовано низький (другий) рівень. Рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути вкрай пильними.

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Прогноз на 11–14 вересня

Тепла погода затримається в регіоні, проте згодом атмосферний фронт принесе локальні опади:

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11 вересня: очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів (+11…+16 °С), а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер західної чверті, 5–10 м/с. Температура вдень становитиме +22…+27 °С.

12 вересня: передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер східний, 3–8 м/с. Повітря вночі охолоне до +7…+12 °С, а вдень прогріється до +22…+27 °С.

13 вересня: утримуватиметься мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі очікується +12…+17 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть спекотних +26…+31 °С.

14 вересня: прогнозують хмарність з проясненнями та місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +8…+13 °С, а денна очікується в межах +23…+28 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

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Також Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.