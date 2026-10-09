Терехов заявил о готовности Харькова передать Киеву антикризисные наработки

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Харьков готов передать Киеву собственные наработки по созданию ситуационных центров и организации работы антикризисных штабов. При этом город планирует перенимать опыт столицы и других украинских громад, чтобы лучше подготовиться к прохождению отопительного сезона и возможным кризисным ситуациям зимой.

Об этом городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Харьков готов делиться опытом с Киевом

По словам Терехова, Харьков накопил собственный опыт организации работы ситуационных центров и антикризисных штабов. Этими наработками город готов поделиться со столицей.

Харьков также хотел бы изучать решения, которые применяют в Киеве и других украинских громадах. Терехов подчеркнул важность обмена опытом между городами, особенно накануне отопительного сезона.

"Для нас очень важно сегодня быть вместе, чтобы мы делились собственным опытом, перенимали лучший опыт", — заявил Терехов.

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Городской голова Харькова связал необходимость координации между украинскими городами с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

По его словам, громады должны использовать опыт друг друга, чтобы пройти зиму и обеспечить работу городов в сложных условиях.

"И сделали так, чтобы мы прошли отопительный сезон, пережили эту зиму и наконец достигли своей цели — достигли мира для Украины, для каждого нашего украинского города", — сказал Терехов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Харькове создали многоуровневую систему защиты от российских беспилотников. По словам городского головы Игоря Терехова, военные и инженеры разработали специальные средства противодействия FPV-дронам на оптоволокне. Дополнительно в городе устанавливают защитные сетки и используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

Также Новини.LIVE писал, что в Харькове благодаря новой системе оповещения суммарную продолжительность воздушных тревог за полтора года сократили на пять месяцев. Теперь сирены включают только при наличии непосредственной угрозы городу. Ранее из-за тревог, которые могли продолжаться до двух суток подряд, останавливалась работа банков, предприятий и торговых заведений.