Терехов заявив про готовність Харкова передати Києву антикризові напрацювання

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Харків готовий передати Києву власні напрацювання щодо створення ситуаційних центрів та організації роботи антикризових штабів. При цьому місто планує переймати досвід столиці та інших українських громад, щоб краще підготуватися до проходження опалювального сезону та можливих кризових ситуацій узимку.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Харків готовий ділитися досвідом із Києвом

За словами Терехова, Харків накопичив власний досвід організації роботи ситуаційних центрів та антикризових штабів. Цими напрацюваннями місто готове поділитися зі столицею.

Харків також хотів би вивчати рішення, які застосовують у Києві та інших українських громадах. Терехов наголосив на важливості обміну досвідом між містами, особливо напередодні опалювального сезону.

"Для нас дуже важливо сьогодні бути разом, щоб ми ділилися власним досвідом, переймали досвід найкращий", — заявив Терехов.

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Міський голова Харкова пов'язав необхідність координації між українськими містами з підготовкою до майбутнього опалювального сезону.

За його словами, громади мають використовувати досвід одна одної, щоб пройти зиму та забезпечити роботу міст у складних умовах.

"І зробили так, щоб ми пройшли опалювальний сезон, цю зиму пережили й нарешті досягли своєї мети — досягли миру для України, для кожного нашого українського міста", — сказав Терехов.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Харкові створили багаторівневу систему захисту від російських безпілотників. За словами міського голови Ігоря Терехова, військові та інженери розробили спеціальні засоби протидії FPV-дронам на оптоволокні. Додатково в місті встановлюють захисні сітки та використовують комплекси радіоелектронної боротьби.

Також Новини.LIVE писав, що в Харкові завдяки новій системі оповіщення сумарну тривалість повітряних тривог за півтора року скоротили на п'ять місяців. Тепер сирени вмикають лише за наявності безпосередньої загрози місту. Раніше через тривоги, які могли тривати до двох діб поспіль, зупинялася робота банків, підприємств та торговельних закладів.