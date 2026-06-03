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Главная Харьков Харьков и область накроют грозы: синоптики дали прогноз

Харьков и область накроют грозы: синоптики дали прогноз

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 18:26
Харьков и область накроют грозы: синоптики дали прогноз: синоптики дали прогноз
Мужчина с зонтиком на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В начале лета в Харьковской области сохраняется неустойчивая погода с кратковременными осадками и грозами, однако синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха. В то же время в регионе сохраняется неоднородная ситуация с уровнем пожарной угрозы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 4 июня

Во вторник, 4 июня, на Харьковщине ожидается переменная облачность. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

  • По области: ночью без существенных осадков, температура воздуха составит +10...+15°. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза, а столбики термометров поднимутся до +19...+24°.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +12...+14° без существенных осадков. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, температура воздуха составит +22...+24°.

Пожарная опасность

в регионе Согласно данным синоптиков, на 4 июня уровень пожарной опасности в области существенно отличается в зависимости от района. Так, в Золочеве и Богодухове объявлен самый высокий — пятый (чрезвычайный) класс опасности. Высокий (четвертый) уровень угрозы действует в Харькове и Слобожанском. Средний класс прогнозируют для Коломака. В то же время в Великом Бурлуке, Купянске, Изюме, Лозовой и Берестине угроза минимальная — там зафиксирован низкий или нулевой класс пожарной опасности. Спасатели призывают жителей зон повышенного риска быть осмотрительными.

Прогноз на 5-8 июня

В следующие несколько дней синоптическая ситуация существенно не изменится, однако дневная температура воздуха будет постепенно расти:

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  • 5 июня: облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, ночью и утром возможен туман, днем местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15°, днем +20...+25°.
  • 6 июня: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16°, днем +22...+27°.
  • 7 июня: облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17°, днем +23...+28°.
  • 8 июня: облачная погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17°, днем +22...+27°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Сегодня это обычная, опрятная зеленая зона с традиционной брусчаткой, гранитными лестницами и классическими скамейками под большими деревьями. Однако вскоре это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Харьков прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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