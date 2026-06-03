Харків та область накриють грози: синоптики дали прогноз

Чоловік з парасолькою на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На початку літа в Харківській області утримується нестійка погода з короткочасними опадами та грозами, проте синоптики прогнозують поступове підвищення температури повітря. Водночас у регіоні зберігається неоднорідна ситуація з рівнем пожежної загрози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 4 червня

У вівторок, 4 червня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

По області: вночі без істотних опадів, температура повітря становитиме +10…+15°. Вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, прогримить гроза, а стовпчики термометрів піднімуться до +19…+24°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +12…+14° без істотних опадів. Вдень очікується невеликий короткочасний дощ, температура повітря становитиме +22…+24°.

Пожежна небезпека

у регіоні Згідно з даними синоптиків, на 4 червня рівень пожежної небезпеки в області суттєво різниться залежно від району. Так, у Золочеві та Богодухові оголошено найвищий — п'ятий (надзвичайний) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень загрози діє у Харкові та Слобожанському. Середній клас прогнозують для Коломака. Водночас у Великому Бурлуці, Куп'янську, Ізюмі, Лозовій та Берестині загроза мінімальна — там зафіксовано низький або нульовий клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів зон підвищеного ризику бути обачними.

Прогноз на 5–8 червня

У наступні кілька днів синоптична ситуація суттєво не зміниться, проте денна температура повітря поступово зростатиме:

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5 червня: хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці можливий туман, вдень місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі +10…+15°, вдень +20…+25°.

6 червня: хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі +11…+16°, вдень +22…+27°.

7 червня: хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі +12…+17°, вдень +23…+28°.

8 червня: хмарна погода. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі +12…+17°, вдень +22…+27°.

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